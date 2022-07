La scaletta del concerto de Il Volo a Ostuni

È un appuntamento da non perdere, quello in programma per questa sera, martedì 26 luglio, al Foro Boario di Ostuni. Un po’ perché a cantare sarà il magico trio de Il Volo, un po’ perché sarà uno degli ultimi concerti de Il Volo Live In Concert 2022. Ecco la possibile scaletta dei brani da ascoltare in serata con Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone

Prosegue la tournée musicale estiva del trio de Il Volo in tutta Italia. Dopo le date in scena all’Arena di Verona, al Teatro Antico di Taormina, a Ferrara, Palmanova e Torre del Lago, questa sera, martedì 26 luglio , tocca alla bella Ostuni , per un magico concerto organizzato nel suo suggestivo Foro Boario . I tenori Gianluca Ginoble , Ignazio Boschetto e Piero Barone coglieranno grazie a Il Volo Live In Concert 2022 , l’occasione di celebrare gli oltre dieci anni di carriera, supportati da una scaletta di brani parecchio ampia e variegata, che spazierà non solo tra i loro singoli di maggiore successo, ma anche la reinterpretazione di alcune famose opere classiche, senza dimenticare un sentito omaggio al Maestro Ennio Morricone che per Il Volo è stata fondamentale guida. Ecco tutte le anticipazioni sul concerto de Il Volo al Foro Boario di Ostuni.

Il Volo in concerto a Ostuni, la scaletta di brani da ascoltare in serata

Come tutti gli artisti, anche i tenori de Il Volo, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, hanno sognato per mesi e mesi il ritorno ai live dopo la lunga pandemia. Un traguardo raggiunto lo scorso 3 giugno, con l’apertura de Il Volo Live In Concert 2022 all’Arena di Verona. Quella tournée è poi proseguita, toccando tra giugno e luglio, alcune tra le più belle località italiane e centri di cultura, giungendo sino alla tappa di oggi, martedì 26 luglio, in programma al Foro Boario di Ostuni. Per un appuntamento così importante, che non segna solamente il momento di un ritorno alla musica e all’abbraccio virtuale con il pubblico, ma anche quello dei festeggiamenti del primo decennale insieme, i tre tenori de Il Volo, non potevano che preparare una scaletta di spettacolo davvero ricchissima. Sulla scia degli spettacoli de Il Volo Live In Concert 2022 già andati in scena in Italia, ecco tutti i possibili brani in scaletta per una notte magica ad Ostuni:

L’estasi dell’oro Your Love Nessun dorma Se telefonando Il mondo Quando finisce un amore Se Metti una sera a cena ‘O sole mio Grande amore Here’s to You E più ti penso Your Song No puede ser Listen Nella fantasia Nel blu dipinto di blu Un amore così grande My Way I colori dell’amore Libiamo ne’lieti calici E lucevan le stelle Hallelujah La donna è mobile

Tra brani propri e cavalli di battaglia che arrivano direttamente dalle più grandi opere classiche della nostra cultura, negli spettacoli di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, come quello in programma per questa sera, martedì 26 luglio a Ostuni, non mancheranno di certo i cenni alla monumentale discografia di Ennio Morricone.