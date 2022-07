La scaletta del concerto di Harry Styles a Casalecchio di Reno

Manca sempre meno all’inizio della prima di due date del Love On Tour di Harry Styles in Italia. L’artista britannico di As It Was, si esibirà questa sera, lunedì 25 luglio, alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Ecco la possibile scaletta dello show che, si vocifera, avrà anche un omaggio agli One Direction

È un grande amore quello che Harry Styles non smette mai di dimostrare per la bella Italia. Questa sera, lunedì 25 luglio , il famoso cantante britannico, ex One Direction, tornerà nel Belpaese per il primo di due concerti. Il Love On Tour fa tappa a Casalecchio di Reno , in provincia di Bologna , nella suggestiva Unipol Arena , prima di spostarsi a Torino per il concerto di martedì 26 luglio al Pala Alpitour. Qualche anticipazione? Anche se sono ammesse modifiche da parte del cantante, della sua band e dell’entourage, si vocifera che la scaletta per lo spettacolo bolognese di Harry Styles non si discosterà molto dalle precedenti serate del tour mondiale, con la presentazione dal vivo degli inediti dell’ultimo disco Harry’s House, uscito il 20 maggio, ma anche vecchi successi di repertorio da solista, a partire dalla pluripremiata Sign Of The Times. Ecco quello che sappiamo.

Harry Styles in concerto a Casalecchio di Reno, quali brani potrebbe cantare in serata

Come anticipato, sarà via oggi, lunedì 25 luglio, per la prima delle uniche due date di Harry Styles in Italia. Il celebre cantante britannico, ora forte in radio con i singoli As It Was e Late Night Talking, estratti dal nuovo album Harry’s House, si esibirà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna con il suo Love On Tour e una scaletta che, stando alle prime indiscrezioni e a quanto già andato in scena per i precedenti show in Europa e nel mondo, sarà davvero molto ricca. Un’occasione unica per scoprire la vera anima di Harry Styles, non solo emozionante cantante, tra talento e timbro inconfondibile, ma anche valido performer sul palco. La possibile scaletta del concerto di Harry Styles a Casalecchio di Reno, per lo spettacolo italiano di lunedì 25 luglio:

Music for a Sushi Restaurant Golden Adore You Daylight Cinema Keep Driving Matilda Boyfriends Lights Up Satellite Canyon Moon Treat People With Kindness What Makes You Beautiful Late Night Talking Love of My Life Sign of the Times Watermelon Sugar Medicine As It Was Kiwi

La setlist di brani per il Love On Tour di Harry Styles in Italia includerà celebri canzoni dal nuovo album da solista Harry’s House, ma anche dai lavori precedenti Fine Line (2019) e Harry Styles (2017), nonché un omaggio ai celebri One Direction – di cui lo stesso Harry ha fatto parte – con What Makes You Beautiful.