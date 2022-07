Lady Gaga, le parole della cantante dopo il ritorno sul palco

Musica

È cominciato il “Chromatica Ball Summer Stadium Tour”. Porterà la cantante in 18 città del mondo, facendo ritornare la regina del Pop dal vivo, attesa dall'ormai lontano 2018. La tournée è partita il 17 luglio dalla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf e comprenderà 20 date in tutto il globo, da New York a Londra, da Parigi a Tokyo. Il tour era previsto per il 2020, per portare live l’ultimo album in studio di Gaga (“Chromatica”) ma è stato rimandato a causa della pandemia