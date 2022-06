Lady Gaga, il suo brand di cosmetici arriva da Sephora

Le novità della linea Haus Labs

L'approdo sugli scaffali di Sephora suona un po' come un sogno che si realizza per Lady Gaga, fashion icon senza rivali soprattutto in fatto di make-up.

L'artista italo-americana che fin dagli esordi si è imposta sulla scena internazionale per l'esuberanza e la creatività del suo stile, spesso estremo e fuori da ogni schema, ha fatto del beauty look uno dei suoi punti di forza.

Non solo sperimentazione e voglia di divertirsi: Lady Gaga ha infuso un po' della sua filosofia nei prodotti Haus Labs, che è sia un collettivo di creatori e innovatori (estensione della Haus of Gaga, quartier generale della crew della popstar) che un laboratorio in cui si studiano nuove formule di bellezza in linea con le tecnologie più avanzate.

I prodotti Haus Labs di Lady Gaga, vegani e cruelty free, sono infatti sempre più orientati alla sostenibilità con packaging all'avanguardia, creati per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Dal 2019, anno della fondazione del brand distribuito in esclusiva con Amazon, ad oggi le cose sono molto cambiate e cambieranno ancora.

La nuova linea, distribuita con Sephora, è composta da novanta prodotti, realizzati con tutte le tonalità, da quelle più naturali a quelle più pigmentate, e per tutti i tipi di pelle. Alla base, l'inclusività, perché la bellezza è per tutti, senza distinzione di genere o di altro tipo.

Tra i prodotti bestseller, gli eyeliner e i bronzer super pigmentati e arricchiti di oli naturali e vitamine.