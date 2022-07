La scaletta del concerto di Sting a Parma

Sting in concerto a Parma, quali brani canterà davanti al pubblico di Parco Ducale

Si chiama My Songs Tour il ricco calendario di concerti mondiali con cui Sting sta attraversando tutti i cinque continenti, accompagnato dal sound unico della sua musica. Un lungo viaggio che questa sera, martedì 19 luglio, farà tappa anche in Italia dove l’ex leader e voce dei Police si esibirà in tutto il meglio del suo repertorio da solista, ma anche in pezzi iconici accanto alla sua vecchia band. Da Fragile a Every Breathe You Take, passando per gli inediti di The Bridge, l’ultimo album in studio del cantautore e polistrumentista britannico, uscito a novembre del 2021. Ecco la possibile scaletta di brani che Sting canterà a Parma, secondo quanto andato in scena nei precedenti concerti di My Songs Tour in Europa e negli Stati Uniti: