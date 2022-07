Il pubblico di Perugia è rimasto in visibilio nel corso dell’ultima serata dell’Umbria Jazz di domenica 17 luglio 2022, con Jeff Beck che si è esibito con Johnny Depp Condividi

Domenica 17 luglio si è chiusa una nuova edizione dell'Umbria Jazz che si è svolta a Perugia. La serata finale ha avuto come apice l'esibizione del leggendario Jeff Beck accompagnato nientemeno che da Johnny Depp. Il famoso attore, per chi non lo sapesse, nasce come musicista e questa estate è in tour insieme a Jeff Beck in qualità di guest star, esibendosi con lui.

L’esibizione di Johnny Depp approfondimento Umbria Jazz, edizione record. Chiusura con con Jeff Beck e Depp Johnny Depp è giunto a Perugia sabato 16 luglio e si è recato all’hotel Brufani. Nonostante l’assedio dei tanti fan, l’artista non è mai uscito dalla struttura e, quando lo ha fatto, è stato scortato dagli uomini della sicurezza sino al palco dell’Umbria Jazz all’Arena Santa Giuliana. Come si evince da diverse storie pubblicate sul profilo Instagram ufficiale dalla manifestazione, il primo a salire sul palco è stato Jeff Beck. Successivamente, il musicista è stato accompagnato da Johnny Depp, che ha come da previsione scatenato le ovazioni del pubblico. Una degna conclusione per la rassegna rivolta ai fan della musica jazz, con circa 27.000 biglietti venduti per un incasso vicino al milione di euro. Da segnalare anche la partecipazione di diversi bambini che hanno frequentato lo spazio a loro dedicato, un qualcosa che sottolinea come il festival abbia rivolto la propria attenzione anche verso i più piccoli. Per Johnny Depp, infine, questo tour con Jeff Beck segna una sorta di ripartenza dopo le note vicende extra-carriera che lo hanno visto coinvolto. Il riferimento, ovviamente, è alla lunga battaglia legale con l’ex moglie Amber Heard. Dopo una serie di accuse reciproche e diversi incontri in tribunale, Johnny Depp è uscito vincitore dalla disputa e ora spera di lasciarsi tutto questo definitivamente alle spalle, cercando di ripartire anche nel mondo del cinema dopo alcune rinunce forzate come quella di Gellert Grindelwald, il cattivo della saga Animali Fantastici e dove trovarli, con Mads Mikkelsen scelto al suo posto nel terzo capitolo Animali Fantastici – I segreti di Silente.

Le prossime date di Jeff Beck approfondimento Johnny Depp e Jeff Beck, pubblicata la nuova canzone. VIDEO Il musicista continuerà a esibirsi in Italia con altre tre date che andiamo a ricordare: Lunedì 18 luglio 2022 – Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera (BS)

Mercoledì 20 luglio 2022 – Parco San Valentino, Pordenone

Giovedì 21 luglio 2022 – Arena della Regina, Cattolica (RN) Nel corso della sua carriera lunga oltre 50 anni, il musicista ha portato a casa ben 8 Grammy Awards ed è stato inserito dalla prestigiosa rivista Rolling Stone all’interno dei “100 chitarristi più grandi di tutti i tempi”. Ha fatto parte due volte della Rock & Roll Hall of Fame, sia come membro degli Yardbirds che come artista.