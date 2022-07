Umbria Jazz, edizione record. Oggi si chiude con con Jeff Beck e Depp

Di assoluto rilievo anche i dati social con un flusso di pubblico nei canali festival di oltre 2 milioni di utenti nei dieci giorni di festival. La Fondazione Umbria Jazz dà ora appuntamento a Terni dal 15 al 18 settembre con Umbria jazz weekend a Orvieto per Umbria jazz winter dal 28 dicembre al 1 gennaio. E poi a Perugia per Umbria jazz 23, edizione del 50esimo anniversario, dal 7 al 16 luglio.

STASERA SI CHIUDE CON JEFF BECK E JOHNNY DEPP

E oggi, per chiudere la rassegna, è atteso uno dei piatti forti. Un dessert che vedrà l'esibizione sul palco dell'Arena Santa Giuliana di Jeff Beck e dell'attesissimo Johnny Depp, in tour al suo fianco da qualche mese dopo la felice soluzione della causa per diffamazione che lo vedeva opposto alla ex moglie Amber Heard. Biglietti, naturalmente e rigorosamente, sold out da settimane.