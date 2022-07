Pink, il nuovo brano è Irrelevant

Dopo i grandi successi Get The Party Started, Who Knew, Raise Your Glass e What About Us, Pink è ora pronta a scalare le classifiche con Irrelevant

Pink, è uscito il videoclip del nuovo singolo All I Know So Far

pink, il grande successo

Nel corso degli anni Alecia Beth Moore, questo il nome all’anagrafe, ha conquistato critica e fan riscuotendo successo a livello mondiale.

L’ascesa di Pink ha avuto inizio con l’album Can’t Take Me Home, a cui ha poi fatto seguito Missundaztood, trainato dai singoli Get The Party Started, Don’t Let Me Get Me, Just Like a Pill e Family Portrait.