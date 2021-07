Multa ad atlete norvegesi per rifiuto del bikini, Pink: "Pago io"

La cantante Pink ha deciso di aderire alla lotta contro il sessismo iniziata dalle atlete della nazionale norvegese di pallamano da spiaggia. Le sportive, ai campionati europei, hanno scelto di indossare dei pantaloncini al posto del bikini previsto dalla Federazione e, per questo motivo, sono state multate con una sanzione di 150 euro a testa . L'artista si è offerta di pagare il totale di 1.500 euro scrivendo su Twitter : "La federazione europea di pallamano deve essere multata per sessismo".

Il tweet di Pink

"Sono molto orgogliosa della squadra femminile norvegese di pallamano da spiaggia che ha protestato per le regole sessiste sulla loro uniforme - ha scritto la cantante -. Brave, signore. Sarò felice di pagare le voltre multe. Continuate così". La multa alla squadra norvegese è arrivata dopo la partita contro la Spagna ai Campionati europei in Bulgaria "per abbigliamento inappropriato". Secondo il regolamento della Federazione internazionale di pallamano le giocatrici devono indossare i bikini "aderenti, con un angolo verso l’alto, verso la parte superiore della gamba".