Pink, è uscito il videoclip del nuovo singolo All I Know So Far

All I Know So Far è il titolo del nuovo singolo di una della artiste più amate e popolari a livello internazionale, stiamo ovviamente parlando della voce di Get the Party Started, classe 1979 .

Pink, il videoclip del nuovo brano

Una lettera d’amore alla figlia nella quale ripercorre la sua vita: dall’adolescenza agli insegnamenti appresi che l’hanno resa la donna che conosciamo oggi. All I Know So Far è il brano che segna il comeback discografico di Alecia Beth Moore, questo il nome all’anagrafe.

L’artista ha deciso di regalare al pubblico il videoclip del brano nello stesso giorno dell’uscita della canzone che ha avuto il compito di anticipare la distribuzione dell’album All I Know So Far: Setlist, in uscita il 21 maggio.