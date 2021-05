"È stato talmente brutto che ho riscritto il mio testamento”. Così Pink, intervistata da Mark Wright di Heart Radioshow , ha raccontato di quando - nel marzo dell’anno scorso - si è ammalata di Covid-19 insieme al figlio Jameson Moon, che allora aveva 3 anni. La star di Perfect, 41 anni, ha spiegato che durante il periodo di malattia è arrivata a pensare che “fosse finita per noi”.

“Un’esperienza terrificante”

Pink ha definito l’esperienza “terrificante” e ha raccontato: "Ho chiamato la mia migliore amica e le ho detto: 'Ho solo bisogno che tu dica a Willow (la figlia di Pink, che come il marito della star non ha contratto il coronavirus, ndr) quanto la amo’”. “Come genitore - ha continuato Pink - pensi: 'Cosa lascio a mio figlio? Cosa sto insegnando loro? Ce la faranno in questo mondo? E cosa devo dire loro se questa è l'ultima volta che posso dirgli qualcosa?'''.