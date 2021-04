Pink, annunciati nuovo singolo, album e concerto

Numerose novità all’orizzonte per l’artista statunitense. Nelle scorse ore la voce di Get the Party Started ha svelato l’arrivo di ben tre progetti.

All I Know so Far è il titolo del singolo che segna l’atteso comeback discografico di una delle artiste più popolari, amate e di successo della scena discografica mondiale; la canzone farà il suo debutto sul mercato venerdì 7 maggio .

Pink, i successi

È il 4 aprile 2000 quando Pink pubblica il suo disco di debutto Can't Take Me Home, il resto è storia. L’album ottiene immediatamente grande successo tanto da conquistare anche due dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre due milioni di copie.

Negli anni successivi la cantante si afferma come una delle stelle più brillanti del firmamento musicale regalando al pubblico brani in grado di scalare le classifiche in ogni angolo del pianeta, tra i suoi brani più celebri troviamo Who Knew, Please Don't Leave Me, Try e What About Us, il cui videoclip ufficiale conta più di trecento milioni di visualizzazioni su YouTube.