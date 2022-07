La scaletta del concerto di Robert Plant a Lucca

Unica tappa italiana a Lucca per Robert Plant, che salirà sul palco con Alison Krauss per due ore di spettacolo

Concerto d’eccezione il 14 luglio al Lucca Summer Festival, sul cui palco salirà Robert Plant , lo storico frontman dei Led Zeppelin, accompagnato da Alison Krauss . L’appuntamento di Lucca è da molti considerato un evento storico perché l’unica occasione per vederli dal vivo in Italia dopo 15 anni. I due non si esibivano dall’inizio degli anni Duemila, quando erano considerati una delle coppie più originali, essendo lui un esponente dall’anima rock e lei la più moderna interprete del genere country americano. L’appuntamento di Lucca prevede un concerto di quasi due ore, considerando i bis che da sempre vengono richiesti dai fan, soprattutto dopo una lunga attesa.

Ancora non è stata resa nota la scaletta ufficiale del concerto di Lucca di Robert Plant e di Alison Krauss. Tuttavia, è possibile rifarsi al concerto di Bergen , in Norvegia, lo scorso 1 novembre. La scaletta non è particolarmente lunga per il concerto di Robert Plant ma sono state scelte le canzoni più rappresentative dello storico frontman dei Led Zeppelin e di Alison Krauss. Proprio perché l’occasione di rivedere insieme sul palco in Italia Plant e la cantante americana è unica, al Lucca Summer Festival sono attese migliaia di persone pronte a scatenarsi sotto il palco. Ecco la scaletta di Robert Plant a Lucca, al netto di qualche possibile cambiamento:

Robert Plant e Alison Krauss, una collaborazione decennale

approfondimento

L’esclusiva nazionale del Lucca Summer Festival è l’occasione per assistere a un concerto dai toni rock e country, per una coppia che nei primi anni Duemila è stata una delle più originali del panorama mondiale. I due hanno iniziato a lavorare nel 2007, avviando una collaborazione con l’album “Raising sand”. Inizialmente sembrava essere una collaborazione spot ma visto il successo hanno replicato con un altro album, nel 2021. “Raise the roof” ha replicato il successo del primo album ed è iniziato un tour mondiale, che ha come unica tappa italiana proprio quella di Lucca. Anche per questo motivo sono attesi in Toscana moltissimi fan, anche da altre parti d’Europa, oltre che i media internazionali. La produzione di Plant-Krauss è principalmente incentrata sulle cover degli artisti blues, soul e folk La figura di Robert Plant, d’altronde, ha sempre attirato l’attenzione: con i Led Zeppelin ha scritto la storia della musica e del rock.