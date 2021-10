Robert Plant e Alison Krauss, fuori il video di "Can't let go"

Uscirà ufficialmente il prossimo venerdì 19 novembre, “Raise The Roof”, il nuovo album (di coppia) dell’ex leader Led Zeppelin Robert Plant e l’icona del country-folk Alison Krauss . Per ingannare l’attesa, lo scorso agosto i due cantanti hanno deciso di regalare al pubblico il primo tra i singoli ufficiali estratti dal nuovo disco. “ Can’t let go ”, dopo la release digitale è arrivata ora anche su YouTube con un graphic lyric video.

Robert Plant e Alison Krauss in “Can’t let go”

È stato condiviso nella giornata di giovedì 21 ottobre il lyric video ufficiale del singolo “Can’t let go”, firmato e interpretato dalla fortunata coppia formata da Robert Plant e Alison Krauss. A ben quattordici anni dal loro esperimento di “Raising Sand” (2007), le due icone musicali tornano insieme per un nuovo progetto in studio. “Raise The Roof” è in pronta release il prossimo 19 novembre, anticipato dai singoli “Can’t let go” e “High and Lonesome”, pubblicati rispettivamente il 12 agosto e 7 ottobre 2021. Nel video, nessuna apparizione degli artisti, ma il testo della canzone immerso in grafiche colorate e in movimento, insieme al sound caratteristico del Rock ‘n’ Roll messo ancora più in risalto dall’apparizione di un vinile con il titolo del brano. “Can’t let go” non è solo una rivisitazione del classico di Lucinda Williams, ma un vero e proprio successo, visto che la versione di Plant e Krauss è stabile nella classifica delle radio americane, da ormai nove settimane.