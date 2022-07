A Lucca l’unica data italiana di Robert Plant & Alison Krauss

Due leggende della musica, insieme sullo stesso palco, per la loro unica data italiana: Robert Plant e Alison Krauss saranno al Lucca Summer Festival il 14 luglio, per un concerto che è già da ricordare. E non solo per la qualità della musica che questi due artisti eccezionali porteranno a Piazza Napoleone, ma anche perché Plant e Krauss si riuniscono 14 anni dopo il successo di "Raising Sand", storico primo disco insieme, che si aggiudicò 6 Grammy Awards. Prima di loro, la straordinaria voce di Carmen Consoli