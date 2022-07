Bob Dylan torna in tour dopo 5 anni e vieta gli smartphone ai live

Il leggendario cantautore statunitense e Premio Nobel per la letteratura, 81 anni, è pronto a tornare sul palco dopo una lunga assenza, con un nuovo divieto per i suoi fan. I telefoni degli spettatori verranno inseriti in una custodia Yondr, che blocca appositamente l’accesso ai dispositivi (che rimarranno comunque in possesso del loro proprietario)

Bob Dylan torna in tour dopo cinque anni di stop ma la vera notizia non è (solo) il suo grande ritorno sul palco bensì la conditio sine qua non per godersi un suo concerto: niente smartphone.

Questa è la regola imposta agli spettatori dal leggendario cantautore statunitense e Premio Nobel per la letteratura, 81 anni.

Dylan ha bandito categoricamente i telefonini degli spettatori, che verranno inseriti in una custodia Yondr. Quest’ultima blocca appositamente l’accesso agli smartphone (che rimarranno comunque in possesso del loro proprietario).



Il motivo? Impossibile che si tratti di una trovata pubblicitaria per le custodie Yondr (anche perché i potenziali spettatori di Bob Dylan non la stanno prendendo benissimo, in un’era in cui spesso ai concerti si va per postare su Instagram e TikTok le testimonianze della propria presenza). Il cantautore dei cantautori ha preso questa decisione nient’affatto al passo con i tempi perché vuole permettere al pubblico di “godersi appieno il suo spettacolo del tour di Rough and Rowdy Ways senza distrazioni”, scrive il giornalista Geraint Llewellyn sul quotidiano britannico Daily Mail.



Ma costringere i fan a chiudere i propri dispositivi in ​​custodie appositamente fornite potrebbe non essere la mossa giusta, chissà...



Il tour 2022 di Bob Dylan

approfondimento Bob Dylan, asta record per la prima incisione di Blowin' in the Wind Come riporta il sito ufficiale di Bob Dylan, la tournée comincerà il 25 settembre 2022 a Oslo, in Norvegia. Il che ha fatto sorridere alcuni utenti dei social network, che hanno visto la scelta di Oslo come una presa in giro (ma sbagliando, tra poco vi spieghiamo il perché). C'è chi si chiede come mai Bob Dylan non si sia presentato presso il municipio di Oslo in cui vengono consegnati i premi Nobel quando è stato insignito di questo prestigioso premio, ricevendo il 13 ottobre 2016 quello per la Letteratura "per aver creato nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana". Ma in realtà a Oslo viene consegnato soltanto il premio Nobel per la Pace, mentre quelli della Fisica, Chimica, Medicina, Economia e anche Letteratura vengono consegnati a Stoccolma (le città delle consegne dei vari Nobel sono state scelte dallo stesso Alfred Nobel). Quindi nessuno possibile sfottò in questo caso. Dopo la prima tappa a Oslo, però c’è proprio Stoccolma… Il 27 settembre, come seconda tappa del tour, Bob Dylan suonerà proprio nella città in cui nel 2016 non si è presentato a ritirare il Nobel.



Dopo aver aperto le danze in Norvegia e in Svezia (il 29 sarà a Göteborg), sarà la volta della Danimarca (a Copenhagen il 30 settembre), dopodiché l’11, 12 e 13 ottobre suonerà a Parigi. Il 15 ottobre sarà in Belgio, a Bruxelles, poi nei Paesi Bassi, ad Amsterdam (il 16 e 17 ottobre). L’autore di classici immortali come Knockin' on Heaven's Door (anche se c’è chi la conosce più per i Guns ’n’ Roses che per Bob Dylan, con buona pace del premio Nobel...) suonerà per quattro serate al leggendario Palladium di Londra, dal 19 al 24 ottobre, dopodiché si esibirà nelle arene di tutta la Gran Bretagna. Cardiff, Hull e Nottingham (il 26, 27 e 28 ottobre), infine il 30 e il 31 ottobre il tour terminerà a Glasgow, in Scozia. Il gran finale sarà quindi in occasione della notte delle streghe, ad Halloween, presso la SEC Armadillo di Glasgow. Niente Italia quindi. L'ultima volta che il musicista ha suonato su suolo britannico è stata in qualità di co-headliner del BST Hyde Park di Londra nel 2019 con Neil Young. Con il suo ultimo tour, il "Never Ending Tour”, è stato nel Regno Unito più di cinque anni fa.

La ripresa dei tour dopo la pandemia approfondimento Il Premio Nobel Bob Dylan vende il catalogo delle registrazioni a Sony Il cantante folk ha ripreso i tour mondiali partendo dagli Stati Uniti lo scorso marzo, dopo essere stato costretto a posticipare i concerti a causa dell'aumento dei casi di Covid-19 nel 2020.

In una dichiarazione ufficiale diramata all'epoca si leggeva: "A tutti i nostri fan: nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e dopo molti tentativi di provare a riprogrammare questi spettacoli per un lasso di tempo praticabile quest'anno, è con profondo rammarico che annunciamo che gli spettacoli di Bod Dylan originariamente previsti per giugno/luglio sono stati cancellati. Speriamo di tornare in tour il prima possibile, una volta che saremo fiduciosi che sia sicuro sia per i fan che per lo staff del concerto”.



Il tour di Rough and Rowdy Ways

approfondimento Bob Dylan, annunciato il nuovo libro The Philosophy of Modern Song La tournée attuale è per portare live Rough and Rowdy Ways, il suo primo album in studio di musica originale da Tempest del 2012.

Intanto il cantante di Lay Lady Lay è reduce del successo strepitoso dell’asta della nuova registrazione della sua mega hit del 1963, ossia Blowin' In The Wind, battuta a Londra per l'enorme cifra di 1,48 milioni di sterline (1,78 milioni di dollari).



Come utilizzare gli smartphone ai concerti di Bob Dylan

approfondimento L’accusa contro Bob Dylan: nel 1965 molestie sessuali su una dodicenne I frequentatori dei concerti di Bob Dylan dovranno inserire i propri smartphone in una custodia Yondr, che bloccherà appositamente l’accesso.

I telefoni rimarranno quindi in possesso del loro proprietario, ma non sarà possibile accedervi.



Per utilizzarli, si dovrà tornare alla stazione di "blocco e sblocco", quindi spostarsi nella "zona di accesso al telefono”, come spiega Di Geraint Llewellyn sul Daily Mail.



Le custodie Yondr

approfondimento Bob Dylan, un vinile con due versioni inedite di "Blind Willie McTell" Non è la prima volta che le custodie blocca-accesso di Yondr fanno capolino nel mondo dello spettacolo.

Dal suo lancio, questa speciale borsa è stata utilizzata da artisti di alto profilo, inclusi i comici americani Dave Chappelle e Hannibal Buress. Chappelle ha spiegato alla CBS che i dispositivi elettronici sono diventati una tale distrazione durante le esibizioni che ha adottato la regola del "niente cellulare".

Le borse Yondr sono quindi ora obbligatorie in tutti gli spettacoli di Chappelle.