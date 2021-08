L’accusa contro Bob Dylan: nel 1965 molestie sessuali su una dodicenne

Una donna, ora 68enne, ha citato in tribunale il cantautore: l’accusa di aver “sfruttato il suo status di musicista” per imbottirla di droga e alcol e abusarne sessualmente diverse volte. Un portavoce dell’artista ha replicato che “quest’accusa vecchia di 56 anni è falsa e sarà vigorosamente contestata”. L’atto di citazione è stato depositato venerdì alla Corte Suprema di New York

Una donna accusa Bob Dylan di averla molestata sessualmente nel 1965, quando lei aveva 12 anni. Il cantautore americano è stato citato in tribunale: secondo la presunta vittima, ora 68enne e che vive nello Stato del Connecticut, lui l’avrebbe imbottita di droga e alcol, ne avrebbe abusato diverse volte e l'avrebbe anche minacciata fisicamente. La donna ha aggiunto che il cantante le ha causato "gravi danni psicologici e traumi emotivi" e ha chiesto danni, per ora non quantificati, e un processo con giuria. Un portavoce dell’artista ha replicato che “quest’accusa vecchia di 56 anni è falsa e sarà vigorosamente contestata”.

Le accuse contro Bob Dylan

approfondimento

Bob Dylan compie 80 anni, la storia del menestrello premio Nobel. FOTO

Dylan è accusato di aggressione, percosse, sequestro e inflizione di stress emotivo. L’atto di citazione è stato depositato venerdì alla Corte Suprema di New York. Le presunte molestie sarebbero avvenute tra l’aprile e il maggio del 1965, nell’appartamento di Dylan al Chelsea Hotel di New York. La donna accusa il cantautore - che ha compiuto 80 anni a maggio, ha venduto più di 125 milioni di dischi e vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2016 - di aver “sfruttato il suo status di musicista per somministrarle alcol e droghe e abusare sessualmente di lei diverse volte”. Inoltre, sostiene di aver subito effetti emotivi permanenti e di essere ricorsa a cure mediche. La causa è stata depositata alla vigilia della scadenza dei termini previsti da una legge dello Stato di New York, che consente alle vittime di abusi durante l'infanzia di costituirsi in giudizio contro i loro aggressori a prescindere da quanto vecchi siano i fatti denunciati.