Bob Dylan, annunciato il nuovo libro The Philosophy of Modern Song

Si chiama The Philosophy of Modern Song il prossimo libro di Bob Dylan,e uscirà negli Stati Uniti l'8 novembre, come ha annunciato il suo editore, Simon and Schuster. Un ritorno letterario molto atteso per i fan della star del folk, premio Novel per la Letteratura, 18 anni dopo il suo primo libro intitolato Cronache, pubblicato nel 2004.

"Un omaggio mondiale alla canzone" Bob Dylan ha cominciato a lavorare alla sua nuova opera nel 2010. Il libro è presentato come "un omaggio mondiale alla canzone da parte di uno dei più grandi artisti della nostra epoca". Contiene più di 60 testi dedicati ad artisti del calibro di Nina Simone e Hank Williams, oltre a indagare l'arte della composizione di testi e melodie.

LE PAROLE DELL'EDITORE "The Philosophy of Modern Song poteva essere scritto solo da Bob Dylan. Con il suo lavoro brillante, caleidoscopico, con la sua voce unica testimonia il suo profondo riconoscimento e la sua comprensione delle canzoni, delle persone che le creano e di quello che significano per noi" ha detto Jonathan Karp, direttore delle edizioni Simon and Schuster.