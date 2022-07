Gianni Morandi conduttore del Festival di Sanremo 2023 con Amadeus

Amadeus è tornato in diretta televisiva per altre importanti news sul Festival di Sanremo 2023. Dopo Chiara Ferragni, arriva ora il nome del co-conduttore che lo affiancherà all’Ariston per tutte le cinque serate in musica. Si tratta del cantante Gianni Morandi Condividi

Con sette mesi di anticipo sulla nuova edizione del Festival di Sanremo 2023, in onda dal 7 all'11 febbraio, Amadeus ha già annunciato importanti dettagli su coloro che saranno i suoi fedeli compagni di viaggio sul palco dell'Ariston. Dopo aver "spoilerato", lo scorso 20 giugno, la presenza di Chiara Ferragni come co-conduttrice al Festival per la prima e l'ultima serata, è arrivato ieri sera, 11 luglio, sempre da parte del Direttore Artistico della kermesse, il nome di colui che lo seguirà in veste di co-conduttore. Stiamo parlando del cantante Gianni Morandi, che dopo lo strepitoso successo e terzo posto dello scorso anno, torna di nuovo in Liguria da protagonista, proprio in quel ruolo che già aveva ricoperto a Sanremo 2011 e 2012.

Amadeus annuncia Gianni Morandi come co-conduttore di Sanremo 2023 approfondimento Sanremo 2023, pubblicato il regolamento del Festival “Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante: il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo” ha detto Amadeus quando è apparso in primo piano, elegante, durante un collegamento speciale con l’edizione delle ore 20:00 del Tg1 di ieri, lunedì 11 luglio, “Proprio così: al prossimo Festival di Sanremo, per tutte e cinque le serate, saremo in due, io e il grande Gianni Morandi”. Una notizia che è un ulteriore tassello aggiunto alla nuova edizione della storica kermesse della musica italiana che quest’anno deve fare molto per poter raggiungere lo strepitoso successo riscosso durante la passata annata, specie tra le generazioni più giovanili. La presenza di Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2023 sembra però aver messo tutti d’accordo, pubblico e colleghi, che non hanno mancato di dimostrare sui social tutto il loro entusiasmo. “È una grande gioia” ha commentato lo stesso Amadeus in diretta al Telegiornale, “Gianni è amato da tutti. È la storia della musica, della televisione, ma è anche il presente perché è amato da intere generazioni. I ragazzi di oggi amano Gianni Morandi così come lo facevano i nostri genitori. È sempre attualissimo".

Gianni Morandi commenta la sua partecipazione a Sanremo 2023 come co-conduttore approfondimento Sanremo 2022, Jovanotti e Gianni Morandi si scatenano con un medley Tempestiva la risposta del cantante di Monghidoro che non è riuscito a nascondere la sua emozione di partecipare a Sanremo 2023 come co-conduttore accanto ad Amadeus, nonostante la verve scherzosa ed ironica del suo intervento. Gianni Morandi ha quindi accettato la proposta di essere all’Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023. Ecco le sue parole: “Caro Amadeus… Mi sono messo lo smoking perché devo dirti che la proposta che mi hai fatto qualche giorno fa mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato. Sai quanto io amo Sanremo” ha commentato Gianni Morandi visibilmente emozionato. “Poi mi sono fatto una domanda e ho pensato: ma come mai Amadeus mi vuole vicino? Ho pensato che hai fatto tre Festival straordinari, di grandi successi, ma anche molto impegnativi, faticosi. Tu nel 2023 avrai già compiuto 60 anni e quindi hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano forte, energica, giovane e quindi hai chiamato me. Dai scherzo, accetto con entusiasmo!”

Il Festival di Sanremo 2023 si preannuncia già forte argomento di discussione sui social approfondimento Sanremo, Chiara Ferragni co-conduttrice della prima e ultima serata Per replicare il successo della passata annata sanremese, dove il Festival è stato di forte argomento tra la stampa, ma soprattutto vero e proprio trend mondiale sui social, Amadeus ha scelto di mettere in campo già da questi primi mesi di realizzazione, una squadra che sicuramente sarà seguitissima dai giovani. Ne è un esempio la scelta di portare sul palco dell’Ariston l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, ma anche lo stesso Gianni Morandi. Entrambi molto seguiti su Instagram e su TikTok. Ma la vera e propria ciliegina sulla torta pare debba ancora arrivare, con Amadeus che vorrebbe in Liguria anche star internazionali come Lady Gaga e Britney Spears.