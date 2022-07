La scaletta del concerto dei Queen a Bologna

I Queen a Bologna: la scaletta del concerto

I Queen e Adam Lambert si apprestano a mettere in scena uno spettacolo di addirittura 33 canzoni per uno show di quasi tre ore. Presenti canzoni storiche come Don’t Stop Me Now, I Want to Break Free, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, We Will Rock You e, ovviamente, We Are the Champions. Spazio, infine, anche per la cover di Heroes, storico brano del compianto David Bowie, scomparso il 10 gennaio 2016. Di seguito, ecco la scaletta completa: