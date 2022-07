I Queen annunciano l'esclusivo concerto online "Rhapsody Over London"

Dal 24 al 31 luglio sulla piattaforma Kiswe si potrà seguire il concerto online “Rhapsody Over London”. I protagonisti sono i Queen e Adam Lambert, in un esclusivo evento che raccoglie i migliori momenti delle 10 tappe europee alle quali hanno partecipato Condividi

Dopo un rinvio di due anni causa pandemia COVID-19, i Queen insieme ad Adam Lambert hanno iniziato a suonare nel Regno Unito e in tutta Europa, registrando il tutto esaurito in ogni tappa. Brian May, chitarrista della band, ha pubblicato un post su Instagram dove ha ringraziato il pubblico che li ha seguiti: "Avete reso le nostre serate così memorabili, vedervi dal palco è stato uno spettacolo". Le dieci tappe europee che hanno visto coinvolti i Queen e Adam Lambert sono state registrate e diventeranno presto un film-concerto da seguire online.

I dettagli del “Rhapsody Over London” approfondimento Adam Lambert compie 40 anni, una carriera da American Idol ai Queen Il concerto sarà presentato in anteprima domenica 24 luglio tramite Kiswe, piattaforma di streaming. La pellicola dura oltre 2 ore con ben 28 canzoni al suo interno, così come una serie di interviste esclusive a Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert realizzate nel backstage dell’esibizione di Tampere, in Finlandia. I tre, inoltre, potranno rispondere live ad alcune domande dei fan poco prima della messa in onda del concerto. Il costo dei biglietti varia tra le 17 e le 63 sterline e sarà possibile acquistarli entro il 19 luglio. I fortunati che vi riusciranno, poi, dovranno semplicemente cliccare sul link della piattaforma e assistere comodamente all’evento, che inizierà alle ore 17:00 del 24 luglio e si potrà rivedere sino al 31 luglio. A seconda dei tagliandi che si acquistano, i fan potranno godere di alcuni gadget. Infatti, chi decide di prendere il biglietto più costoso da 63 sterline avrà la possibilità di ottenere un’esclusiva maglietta del “Rhapsody Over London”, mentre chi pagherà 33 sterline potrà vedere il concerto in 4K. Insomma, a seconda della propria disponibilità economica, i fan potranno muoversi liberamente e scegliere come meglio seguire l’evento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ADAM LAMBERT (@adamlambert)

Le dichiarazioni dei protagonisti approfondimento Brian May difende l'ambiente sulle note di Who wants to live forever Nel presentare il “Rhapsody Over London”, Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert hanno fornito ulteriori indicazioni: “Il pubblico sarà anche in grado di interagire con gli altri fan durante lo spettacolo utilizzando le funzionalità di coinvolgimento, tra cui feed della chat e pulsanti di tifo”. Nonostante sia un evento in streaming, dunque, sembrerà di seguire dal vivo proprio il concerto dei Queen con Adam Lambert. Certo, vedere uno spettacolo del genere dal PC o dalla televisione non è la stessa cosa a livello emozionale ed è qui che entrano in gioco i Queen, chiamati a trasmettere le stesse sensazioni anche attraverso uno schermo.