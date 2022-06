La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma

Questa sera, giovedì 23 giugno, la band replica il concerto di ieri al Palazzetto dello Sport. Entrambi gli show sono andati sold out in pochi giorni

I Pinguini Tattici Nucleari, band rivelazione del 2020, hanno conquistato davvero tutti: il loro Dove Eravamo Rimasti Tour 2022, infatti, ha già molte delle date previste sold out. Questa sera, giovedì 23 giugno , a partire dalle ore 21:00, il gruppo tornerà ad esibirsi a Roma nel Palazzetto dello Sport. “Siamo davvero felici che il tour sia ripartito nonostante tutti i rinvii obbligati - hanno detto gli artisti - il nostro pubblico ci vuole bene e ci è stato vicino in questo periodo difficile, ha continuato ad ascoltarci e a supportarci, tanto che la prima parte dei nostri concerti è sold out , e anche la leg estiva sta andando bene.”

Riccardo Zanotti & Co sono pronti a replicare la serata di Roma di ieri, portando sul palco la loro allegria e la loro spensieratezza , che ben si sposano con brani come Giovani Wannabe e Ringo Starr.

Le prossime date del tour dei Pinguini Tattici Nucleari

approfondimento

Pinguini Tattici Nucleari, cultura e futuro per i Giovani Wannabe

Dopo Roma il Dove Eravamo Rimasti Tour si trasferirà in altri palazzetti, come il Pala Alpitour di Torino, e in alcuni dei festival musicali più importanti d’Italia. Il tour riassume tutta la voglia del gruppo di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciandosi alle spalle due anni di stop per ripartire, appunto, da dove erano rimasti.

Ecco le prossime date disponibili, alcune delle quali sono già sold out: