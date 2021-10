Loredana Bertè, Bollywood: il testo del nuovo singolo

Il significato del brano? Tra testo e videoclip - edito dal collettivo ConiglioViola che, sempre per la Bertè, aveva già curato la hit “Figlia di …” – l’intento di Loredana Bertè è quello di dipingere quel mondo cosmopolita a cui da sempre è abituata e in cui la vita è libera da ogni pregiudizio , ma anzi ogni diversità è un importante tratto distintivo. La canzone racconta della ritrovata voglia di stare insieme, divertirsi e fare festa, come a “Bollywood”. È nella stessa nota di presentazione ufficiale che si legge: “In ‘Bollywood’ con parole chiare e dirette si ricorda l’eguaglianza, il diritto ad essere liberi, perché siamo in un mondo ‘dai mille colori e da sempre ci sto bene in questo melting pot’” ha raccontato la Bertè riprendendo alcuni versi del pezzo. Dopotutto, ci troviamo di fronte ad un’artista che della sua vita ne ha fatto una continua occasione per viaggiare, ampliando i propri orizzonti e la propria cultura. La stessa curiosità che l’ha spinta anche ad abbracciare un crocevia di contaminazioni artistiche facendo della sperimentazione dei generi musicali il suo must. Ecco il testo di “Bollywood”, il nuovo singolo di Loredana Bertè, scritto per lei da Riccardo Zanotti e Giorgio Pesenti.

Il testo di “Bollywood”

Una bimba e il suo ghiacciolo azzurro

un pomeriggio di una vita fa

un’insegna con la scritta in turco

compra Gucci e mangiati un kebab

le strisce pedonali son colonne vertebrali

le strade sono vive e noi siamo animali



E tutta questa gente

non dovrebbe pensare più

deve fermarsi, cantare, ballare



E fare come fanno a Bollywood

facciamo festa come a Bollywood

come in un musical di Bollywood

che sottile linea c’è tra caos e libertà

i tuoi occhi sono giungla dentro la città



Una suora ed uno spacciatore

alla fermata dell’autobus

nei cortili c’è uno strano odore

come di polenta e di cous cous

un tizio scrive in chat ad una russa che è un bot

da sempre ci sto bene in questo melting pot



E tutta questa gente non si deve incazzare più

deve fermarsi, cantare, ballare



E fare come fanno a Bollywood

facciamo festa come a Bollywood

a piedi nudi come a Bollywood

che sottile linea c’è tra caos e libertà

i tuoi fianchi sono giungla dentro la città



Balla, balla come in una soap opera

canta, canta, come se fossi libera

balla, balla, con la luna che piange

chiudi gli occhi e sto Naviglio diventerà Gange



Come a Bollywood

come a Bollywood



Facciamo festa come a Bollywood

mille colori come a Bollywood

che sottile linea c’è tra caos e libertà

le tue gambe sono giungla dentro la città