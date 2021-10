Loredana Berté, il nuovo album è Manifesto: la tracklist

Il concept del disco, in uscita il 5 novembre, richiama la frase di Alda Merini "ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere"

Per Loredana Berté da settembre 2020 a oggi è stato un anno ricco di attività e

riconoscimenti a 360° tra tv, cinema e musica. Sul palco dell’Arena di Verona ha ricevuto un Premio Speciale “per la sua trasversalità, in quanto è riuscita a volare su cinque decenni con i suoi successi e a unire – come nessun altro ha fatto - diverse generazioni nell’amore per la sua musica, sempre attuale e all’avanguardia”. A dimostrazione di questo Premio Speciale, incredibilmente sono arrivati quasi in

contemporanea Dischi d’Oro per brani e album del passato e del presente: per LiBerté, album celebrato da pubblico e critica uscito nel settembre 2018, per il

singolo Figlia di...(2021) , per Sei Bellissima (1974), per E la luna bussò (1979) e per

Non sono una Signora (1982). Quest’ultima è stata certificata anche Disco di Platino

per il digitale.



E ora, finalmente dopo tanta attesa, Loredana Berté annuncia l’uscita di nuovo

album di inediti per venerdì 5 novembre. Il nuovo attesissimo progetto esce per

Warner Music e il titolo dell’album è Manifesto. La cover del disco è già simbolica e allo stesso tempo narrativa e per dare solo una piccola anticipazione sui contenuti e il concept del disco Loredana fa sua una frase di Alda Merini ... “ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere”. Già scorrendo la tracklist ci si accorge che avremo un nuovo album esplosivo, “una bomba” come spesso ha già anticipato l’artista durante la registrazione.

Questa la tracklist e i featuring di “MANIFESTO”:

1. “Bollywood”

2. “Lacrime in limousine” feat. Fedez

3. “Ho smesso di tacere”

4. “Florida” feat. Nitro

5. “Dark lady”

6. “Figlia di ...”

7. “Chi non muore si rivede

8. “Donne di Ferro” feat. J-Ax

9. “Quelle come me”

10. “Persa nel supermercato”.



MANIFESTO sarà in pre order da venerdì 15 ottobre



(http://loredanaberte.Ink.to/Manifesto) e uscirà in diversi formati: CD in 2

versioni, Digitale e in 4 vinili di 4 colori diversi numerati.