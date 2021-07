Loredana Bertè, a causa di un’operazione chirurgica stop al tour

approfondimento

Bertè: "Il mio più grande errore? Lasciare la carriera per Borg"

Non si conoscono le cause né i motivi dell’operazione, ma è stato dichiarato proprio dal suo staff che la prima data del tour, ovvero il 23 luglio a Cervignano del Friuli (Udine), cadrebbe a ridosso dell’intervento, per cui risulta necessario farla slittare al 13 di agosto.

I ticket già acquistati, sottolinea la nota recentemente diffusa, saranno considerati validi per la nuova data indicata. Tutte le persone che non potranno partecipare al concerto avranno la possibilità di chiedere il rimborso sulla piattaforma precedentemente utilizzata per l’acquisto, a partire da lunedì 19 e fino al 23 di luglio.

Il team che supporta Loredana Bertè (FOTO) ha poi aggiunto che non si tratta di nulla di grave: “Tornerà più in forma di prima per riprendere il tour, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario.”

Loredana Bertè, Figlia di… Summer Tour 2021

Il tour della poliedrica artista è stato rimandato per problemi fisici che dovrebbero essere presto risolti. Le prime date e le località in cui si sarebbe esibita erano già state svelate all’inizio di giugno, per cui non resta che attendere di vederla tornare sui palchi di tutta Italia, più scatenata che mai.

Nonostante la prima tappa, ovvero il 23 luglio, sia stata spostata al 13 agosto, non conosciamo ancora i dettagli delle altre date, che potrebbero subire delle variazioni.

Loredana Bertè aveva dichiarato sul suo profilo Instagram ufficiale una voglia matta di tornare in scena: “Ci siamo, quest’estate finalmente si riparte con il ‘Figlia di…Summer Tour’. Mi mancavano tantissimo i live, cantare per voi, sentire il vostro abbraccio. Non vedo l'ora di tornare sul palco”.

Loredana Bertè duetta con Emma nel singolo “Che sogno incredibile”

Martedì 8 giugno è uscito il videoclip di “Che sogno incredibile”, il brano che vede la prima collaborazione tra Emma e la Bertè. Un pezzo che rappresenta in toto l’esplosività, l’energia e l’influenza rock delle due artiste, nonostante il gap generazionale che le separa.

“Che sogno incredibile” è un progetto che si è concretizzato dopo anni di attesa, come a sigillo di una profonda intesa tra le due star.

Il video è stato visualizzato più di 3,5 milioni di volte e ha ottenuto un ottimo consenso di pubblico. La stessa Emma aveva definito il brano come un traguardo importante della sua carriera, descrivendo Loredana Bertè come una vera “bomba atomica”.