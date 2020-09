15/16 ©Ansa

Il 4 maggio 2018 pubblica il singolo con i Boomdabash "Non ti dico no" che raggiunge l'ottava posizione della classifica ufficiale FIMI dei brani più venduti in Italia e il primo posto tra le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. L'anno successivo si classifica quarta al Festival di Sanremo con "Cosa ti aspetti da me" nonostante le tre standing ovation ottenute dal pubblico del teatro, cosa che non era mai successa in nessuna precedente edizione della kermesse