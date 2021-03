Loredana Bertè, nel video di "Figlia di..." c'è anche Chiara Ferragni

L’abbiamo vista super-ospite al Festival di Sanremo , dove ha scosso gli equilibri con un’esibizione molto grintosa, e ora la possiamo ascoltare su tutte le piattaforme di streaming digitale. Loredana Bertè , la rocker italiana per eccellenza, torna con il nuovo singolo “ Figlia di… ”, un concentrato di forza e ritmo all’insegna dell’empowerment femminile. Il singolo è stato scritto dalla stessa Bertè, con l’aiuto di Luca Chiaravalli e Pula, ed è una melodia dal forte richiamo rock, che fa subito venir voglia di ballare.

Il video di “Figlia di…” con Chiara Ferragni

Dopo la presentazione a Sanremo del singolo inedito, venerdì 5 marzo 2021 è arrivata la pubblicazione del videoclip ufficiale della canzone. Il cartone animato, creato dal collettivo CONIGLIOVIOLA, racconta in musica quelli che sono stati i passaggi fondamentali della vita di Loredana Bertè, dai suoi look iconici al Festival, fino alla matrioska che racchiude le mille personalità della cantante.

Il video del singolo vuole essere un forte messaggio indirizzato al pubblico femminile. Lo stesso incipit della canzone: “Sono il padre delle mie carezze/E la madre delle mie esperienze”, è un inno alla libertà di essere se stesse e sottolinea la forza e la grinta di cui è dotato il cosiddetto “sesso debole”, che di debole invece non ha proprio nulla.

Nella clip appaiono diverse personalità femminili influenti nel mondo dello spettacolo e della cultura che in un modo o nell’altro sono diventate simbolo di forti messaggi e di un mondo che sta cambiando. Tra queste Myss Keta, Elodie, Platinette, Vladimir Luxuria, Asia Argento, Emma Marrone, Franca Leosini, Balbara Alberti e la modella e influencer Chiara Ferragni.

Proprio a lei è dato un ruolo di rilievo. La fashion blogger appare in un aderente abito nero che mostra le forme della gravidanza, un chiaro riferimento all’esibizione della Bertè al Festival del 1986 quando si presentò con lo stesso look e un finto pancione, destando scalpore dopo aver gridato al mondo che essere incinta non significa essere malata.