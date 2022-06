Beyoncé, il nuovo singolo è "Break My Soul"

Debutta ufficialmente sulle piattaforme digitali di tutto il mondo, Break My Soul, il nuovo singolo di Beyoncé estratto da Renaissance, l’album in arrivo il 29 luglio. Il brano è un esperimento dance house che racconta di come ritrovare la propria libertà interiore da quello che ci opprime al suono di “You won’t break my soul” Condividi

A poco meno di una settimana dall'annuncio ufficiale di un nuovo album in arrivo – Renaissance – il prossimo 29 luglio, Beyoncé ha stupito tutti i fan, pubblicando il primo singolo estratto dal progetto discografico, il cui ascolto completo è ormai alle porte. La canzone si chiama Break My Soul e, in coppia con Jason White, va già parecchio forte su Spotify e le altre piattaforme digitali per la musica, dopo la sua release nella mattinata di martedì 21 giugno. Ecco di cosa parla.

Break My Soul è la prima canzone estratta da Act I – Renaissance approfondimento Beyoncé, nel nuovo album "Renaissance" canzoni dance e country È con un meraviglioso scatto condiviso sui social in cui Beyoncé appare dietro un vetro, in caschetto biondo scuro, maschera e un abito a sirena nero e guanti, simile all’iconico di Jessica Rabbit, che la pop star americana ha annunciato, nelle prime ore di martedì 21 giugno, l’inaspettata uscita di Break My Soul, primo singolo ufficiale di Renaissance, il suo sesto album in studio, in arrivo con il suo primo capitolo – Act I - il prossimo 29 luglio. La cover di Break My Soul ha dopotutto lo stesso concept del disco, con il suo titolo impresso in bianco a contrasto su sfondo nero, ma è un numero “6” scritto proprio davanti al titolo della canzone, a rivelare la sua posizione ufficiale nel racconto a 16 episodi, che sarà la tracklist di Renaissance. Break My Soul è interpretata da Beyoncè in coppia con il chitarrista Jason White, mentre alla scrittura del suo testo si è impegnato un collettivo artistico davvero ricco con Adam Pigott, Allen George, la stessa Beyoncè, Christopher Stewart, Fred McFarlane, Freddie Ross, S. Carter e Terius Nash, alcuni dei quali si sono occupati anche della produzione del pezzo.

28 Grammy Awards, venti dei quali come solista, la carriera di Beyoncé è una continua parabola ascendente tra milioni di copie vendute, riconoscimenti e tour che hanno venduto centinaia di migliaia di biglietti in tutto il mondo Beyoncé è tra le artiste di maggior successo nella storia della musica La cantate nasce il 4 settembre 1981 Il suo nome all'anagrafe è Beyoncé Giselle Knowles

Il significato di Break My Soul approfondimento Beyoncé agli Oscar 2022 canta Be Alive: il video dell'esibizione Con Break My Soul, Beyoncé da il via al preannunciato esperimento di Renaissance che la vede esibirsi su brani che si discostano anche dal suo usuale pop, soul e R&B per avvicinarsi alla musica dance e country. Il nuovo singolo non ha infatti nulla da invidiare alle hit estive e ai brani perfetti per scatenarsi sulla pista da ballo, con sonorità che ricordano la tipica dance house degli anni ’90 ed inizio 2000. Il significato della canzone è la ricerca di liberazione da tutto ciò che può essere opprimente per la nostra vita e la nostra anima, al suono di “You won’t break my soul” nel ritornello, che pare come un vero e proprio mantra per ritrovare energia e vitalità.