Manca sempre meno al debutto del sesto album da solista di Beyoncé che a sei anni dal successo di Lemonade (2016), si prepara ad accogliere, il prossimo venerdì 29 luglio sulle migliori piattaforme di streaming musicale e in svariati formati fisici, Renaissance . E se a catturare l’attenzione del pubblico ascoltatore, è senza dubbio l’esplicativo titolo scelto per il progetto musicale, a dimostrazione del vero Rinascimento vissuto in questa particolare e nuova fase della ricca e pluripremiata carriera artistica di Lady Knowles, ad incuriosire i fan è anche l’anticipazione di un salto oltre i generi musicali tanto cari a Beyoncé. Si vocifera infatti che la tracklist di Renaissance sarà ampia e variegata, con ben 16 inediti che ripercorreranno il meglio del sound pop e R&B caratteristico della cantautrice americana, così come nuovi esperimenti con la musica dance e con il country .

Quali altri artisti saranno coinvolti in Renaissance, nuovo album di Beyoncé

Non solo tracklist e generi musicali, tra le prime anticipazioni di Renaissance, il nuovo album di Beyoncé in arrivo il 29 luglio, anche alcuni nomi di artisti che hanno affiancato la cantautrice statunitense nella scrittura degli inediti così come nella musica e produzione. Tra questi non può che spiccare su tutti il contributo di Ryan Tedder, frontman e voce degli OneRepublic, che già collaborò con Beyoncé per Halo. Ma anche quello del cantante, musicista, autore e produttore discografico americano Raphael Saadiq che nel 2016 risultò tra i nomi più apprezzati di A Seat at the Table, album di Solange, sorella di Beyoncé. Con Renaissance che probabilmente sarà suddiviso in diversi “atti” musicali, quindi CD, non è chiaro se le vociferate canzoni dance e country appariranno come un album separato o come parte di Act I - Renaissance. Nel frattempo, aperti i pre-ordini ufficiali sul sito della cantante, per i cofanetti relativi al nuovo album, che includeranno non solo il CD, ma anche una maglietta e una box nera con la dicitura Act I - Renaissance.