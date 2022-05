Beyoncé ha ricevuto la prima nomination ai Daytime Emmy Award

Nel brano, oltre alla popstar, si sentono anche le voci dei suoi tre figli: Blue Ivy, 9 anni, e i gemelli Rumi e Sir Carter, 4 Condividi

Beyoncé ha ricevuto la sua prima nomination ai Daytime Emmy, nella categoria “Canzone originale” per aver scritto Talks With Mama Tina Theme Song, dalla serie Facebook Watch di sua madre Tina Knowles-Lawson, Talks With Mama Tina.

Beyoncé, il brano per sua mamma approfondimento Beyoncé agli Oscar 2022 canta Be Alive: il video dell'esibizione Il Daytime Emmy Award è un riconoscimento statunitense conferito dalla National Academy of Television Arts and Sciences di New York ad artisti e show della programmazione televisiva diurna americana. Negli anni Beyoncé ha ricevuto otto nomination ai Primetime Emmy, versione degli stessi premi riservata alla prima serata televisiva. La popstar 40enne, però, non ha mai vinto. Beyoncé non è l'unica superstar della musica ad essere candidata ai Daytime Emmy Award. Ci sono anche Kelly Clarkson, Gloria Estefan e il conduttore musicale Ryan Seacrest. I Daytime Emmy Awards, giunti alla 49esima edizione, si terranno al Pasadena Civic Auditorium di Pasadena, in California, il 24 giugno. Nella sigla che Beyoncé ha scritto per il programma di sua mamma, si sentono anche le voci dei tre figli della cantante e del marito Jay-Z: Blue Ivy, 9 anni, e i gemelli Rumi e Sir Carter, 4. Si tratta della prima canzone di Beyoncé con tutti e tre i suoi figli e il debutto nello spettacolo dei due gemelli. "Grazie alla mia piccola Beyoncé e ai miei splendidi nipoti per aver realizzato questa sigla speciale per lo spettacolo" ha scritto Tina Knowles-Lawson sui social.

Beyoncé, nuova avventura imprenditoriale approfondimento Beyoncé, Ivy Park Rodeo: la linea country in collaborazione con Adidas Intanto Beyoncé ha deciso di investire nel marchio di acqua aromatizzata Lemon Perfect. “Di solito non mi piacciono le bevande senza zucchero, ma Lemon Perfect è delizioso", ha dichiarato l'artista in una dichiarazione sul sito web dell'azienda. "È stata una decisione facile investire in qualcosa che non solo ha un buon sapore ed è salutare, ma anche, e soprattutto, consente di scegliere uno stile di vita più sano accessibile a tutti”. “Siamo onorati e onorati che Beyoncé sia diventata parte della famiglia Lemon Perfect – ha dichiarato Yanni Hufnagel, fondatore e CEO di Lemon Perfect. “È un'icona mondiale il cui talento, carattere e positività sono insuperabili. Il suo investimento e l'energia che sprigiona accelereranno l'ascesa di Lemon Perfect verso il suo obiettivo di diventare il marchio numero uno nella categoria dell'acqua potenziata”. L'acqua idratante e aromatizzata al limone è composta da limoni biologici e ricca di potassio e vitamina C. L'acqua non contiene zucchero, aromi artificiali o dolcificanti ed è disponibile negli Stati Uniti in una manciata di gusti diversi, tra cui Just Lemon, Dragon Fruit Mango, Peach Lampone e Kiwi Starfruit.