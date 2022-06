Moby a Sky Tg24: "Creo musica che amo e valorizzo voci interessanti"

“Always centered at night” è il nome della casa discografica, solo online, creata da Moby. L’artista sceglie l’indipendenza dalle major per “creare musica che amo, senza pensare a logiche commerciali, e valorizzare voci che trasmettono emozioni”. In questa intervista a Sky Tg24 Moby racconta della musica a cui lavora senza sosta, della vita monastica a Los Angeles tra progetti musicali e passeggiate, di cosa gli manca della New York degli anni '70 e '80, e del perché non tornerà (presto) a suonare dal vivo...

In Italia sono le 18.30, a Los Angeles le 9.30, ma Moby è già sveglio da un po'. "Sì, mi alzo tutti i giorni alle 4.30, mi piace molto andare a fare delle passeggiate, mangiare sano e godermi LA. Sono nato e cresciuto a New York, e mai avrei pensato di lasciarla. Ma poi mi sono reso conto che volevo trascorrere più tempo nella natura e Los Angeles è una città che mi permette di vivere bene e fare musica. Vado a dormire anche molto presto la sera, non socializzo molto e so che non è una vita per tutti, ma per me va bene" ammette sorridendo Richard Melville Hall, in arte Moby. Un artista da più di 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo, produttore, attivista, un genio della musica che ha segnato gli ultimi decenni della musica internazionale. I suoi ultimi due concerti in Italia risalgono al 2011, quando suonò a Milano e Roma. "Se dovessi scegliere cinque concerti che mi hanno cambiato la vita, sicuramente direi quello di Roma e un concerto di Thom Yorke" gli dico (e lo penso davvero). "Grazie per quello che dici" – risponde Moby accennando un sorriso – "Amo tantissimo suonare dal vivo" – ammette – "ma la vita in tour è molto stressante e non so se riuscirei a farne uno ora" aggiunge. Abbiamo incontrato Moby via zoom qualche giorno fa in occasione della creazione della sua etichetta discografica online "Always centered at night": "another brick in the wall" per Moby, in cui si può dedicare a creare la musica che ama veramente. "Sì, lo so: è un lusso, ma lo faccio anche per valorizzare delle voci stupende che non sono pop. E io non voglio lavorare con voci pop, è una mia scelta" ci dice. Una nuova avventura lontana dalle logiche commerciali, ma "se una canzone lo diventa va bene. Diciamo che non nasce con quello scopo" aggiunge. Insieme a lui abbiamo parlato di questo nuovo progetto, del suo documentario, dei negozi di dischi indipendenti tra New York e Los Angeles, e di molto altro ancora

Moby e la sua etichetta discografica: "Non ha fini commerciali, valorizza voci interessanti e crea musica bella"

Parliamo della sua nuova etichetta musicale: quando ha capito che voleva creare musica che amava davvero invece di seguire l'algoritmo o logiche commerciali?

La musica con cui sono cresciuto era più eclettica e integra. Oggi ho il lusso di coltivare un'etichetta discografica e una comunità creativa che non si preoccupa degli algoritmi pop, delle vendite, dei social media ma si concentra solo sulla creazione di musica davvero interessante, bella e emozionante. Perché l’ha chiamata “Always centered at night"? Preferisce la notte al giorno? Ho trascorso così tanto tempo a New York tra la fine degli anni Settanta e negli anni Ottanta, andando nei club, nei negozi di dischi e sentivo che la notte era il momento in cui accadeva tutto ciò che era interessante. Avevo un’amica di nome Alfia, un’interessante artista punk rock che veniva in uno dei bar dove facevo il dj. Ricordo che girava per strada alle tre del mattino dicendo: “I'm always centered at night" (Sono sempre concentrata di notte). Il nome della mia etichetta arriva proprio da qui e penso che sia vero per molte persone.: di notte tutto diventa paradossalmente più emozionante, ma anche ci si tranquillizza Moby: "Gli artisti che lavorano con me? Con la loro voce devono emozionare" Come sceglie gli artisti con cui collabora? Devono essere simili a lei o devono essere l'opposto? Quando ero un giovane musicista, avevo 9 anni, e ho iniziato a studiare chitarra e teoria musicale, volevo diventare un bravissimo cantante. Ma già dalla tenera età ho capito che non ce l'avrei fatta. Non sono un cantante tremendo, diciamo che sono "ok". Quando ho iniziato a fare i miei dischi, volevo davvero avere grandi voci, cantanti e ho capito che dovevo lavorare con molte altre persone. I cantanti che sto cercando per questa etichetta sono persone che hanno voci bellissime, voci interessanti ma non cerco voci pop. Alcuni cantanti pop hanno grandi voci, ma io voglio integrità, autenticità, emozioni e carattere. Non mi interessa se un cantante è vecchio o giovane…non mi interessa proprio niente, questi artisti con la loro voce devono solo comunicare emozioni.

Moby: "La musica può essere un rifugio"

Ho visto il suo documentario l'anno scorso, anche prima di sapere che ci saremmo incontrati virtualmente Quello che mi ha davvero impressionato è che ha vissuto così tante vite in una. Pensa che questa sia una nuova vita o un altro mattone nel muro delle sue tante vite? So di avere una posizione di privilegio e so che questo non è vero per tutti, ma per me la creatività – ovviamente può esserci un lato commerciale e non è necessariamente una cosa negativa – ha il potenziale per essere un rifugio. Ha il potenziale per creare bellezza, creare comunità, ha così tanto potenziale sublime e mi spezza il cuore che così tante persone lo vedano come un prodotto commerciale. Quello che ho potuto fare nella mia vita con "Always centered at night" e gli altri progetti su cui sto lavorando è concentrarmi sulla creatività senza preoccuparmi dell'aspetto commerciale. Ancora una volta: capisco che è un lusso, ma prefisco che questo sia il mio lusso piuttosto che noleggiare una barca nel Mediterraneo per due settimane. Preferisco stare a casa e fare musica senza appeal commerciale o con un appeal commerciale molto limitato piuttosto che andare in vacanza nel sud della Francia e comprare un orologio d'oro. La creatività è costante, continua. Come crea la sua musica? Ho una vita monastica molto strana. Lavoro 7 giorni su 7, non mi prendo mai giorni liberi, non vado mai in vacanza e mi sveglio tutti i giorni alle 4.30 del mattino. Non socializzo, non vado alle feste. Lavoro, faccio escursioni, leggo libri e ogni tanto guardo la tv. In termini di creazione di musica, poiché ci sono molte cose su cui sto lavorando, la musica per me non è un lavoro. Quando vado nel mio studio per fare musica, è un rifugio. Alcune delle altre cose su cui sto lavorando sono molto più impegnative in termini di lavoro. Scrivere canzoni e lavorare sui cantanti è la parte divertente. A volte devo fermarmi perché vado a dormire relativamente presto e devo concedermi una pausa prima di andare a dormire, altrimenti sarei sdraiato a letto solo a pensare alle cose su cui sto lavorando. Capisco che lavorare sette giorni su sette e non socializzare e non prendere le ferie non è per tutti, ma in qualche modo funziona stranamente per me. "Se qualcuno si ispira a me è un onore. E spero che crei qualcosa di bellissimo" Questo è il motivo per cui c'è solo un Moby. Ci sono "molti Moby" in tutto il mondo... Tutto quello che ho fatto come musicista è stato ispirato da altri musicisti. Che si tratti di David Bowie, John Lennon, Brian Eno. Come musicista, tutto ciò che volevo fare era essere ispirato da altre persone. Quindi, se qualcuno è interessato a farsi ispirare da me, è un onore. Sembra quasi che una generazione abbia passato il testimone alla generazione successiva. Se qualcuno è ispirato da me o qualcuno sta cercando di suonare come me, direi solo: beh, è ​​molto lusinghiero. Molte innovazioni musicali avvengono per caso. Ci sono così tanti generi musicali che si evolvono semplicemente perché qualcuno stava cercando di fare una cosa e ha finito per fare qualcosa di completamente diverso. È così che è stato inventato l'hip hop. Kool Herc nel South Bronx era solo un dj che cercava di far venire la gente alle sue feste. Suonava le basi e ci parlava sopra. E l'hip hop è stato inventato così. Il Rock & Roll è stato inventato perché Carl Perkins ed Elvis Presley volevano assomigliare ai musicisti neri. E hanno creato questo nuovo genere. Ci sono tanti esempi. La mia speranza è che, se qualcuno è ispirato da me o qualcun altro, crei qualcosa di nuovo e meraviglioso.

Torniamo alla sua etichetta, che è virtuale. In che cosa differisce da un'etichetta "normale"? Sono l'unico produttore. È strano, ma credo di essere il capo dell'etichetta discografica, ma sono anche il produttore della musica. E non ci sono ambizioni commerciali. È una cosa pericolosa da dire, ma molte persone potrebbero pensare: ci saranno molti stream... beh no, voglio solo fare musica che amo e celebrare le voci che penso siano davvero interessanti. Non c'è alcuna considerazione commerciale. Se la musica che è nell'etichetta finisce per essere commerciale, va bene. Ma non c'è la volontà di scendere a compromessi.

"Spero che questo mio nuovo percorso possa essere d'ispirazione per altri artisti" È un vero lusso essere indipendenti. Spera che altri artisti seguano la sua strada? Sì, lo spero. Continuiamo a dire che questo è un lusso e un privilegio. E questo è sicuramente il caso. Quando ero piccolo, le etichette discografiche che amavo vendevano 100 copie, 200 copie come per esempio 99 Records: vendevano poco, ma non si adattavano alle logiche commerciali. Vedi, anche i night club, quando ho iniziato a uscire a New York, erano molto piccoli e molto underground e andava bene così. Ora le persone cercano di essere il più grandi possibile, il più rapidamente possibile. E dico solo: forse è meglio concentrarsi sul fare qualcosa di piccolo con integrità piuttosto che cercare di essere la prossima popstar. Non è un'etica clandestina, è solo un'etica di integrità. E mi piacerebbe che si diffondesse. Ha vissuto l'età d'oro di New York City. Sono nata nel 1982 e credo che l'era migliore della musica dance sia finita proprio nel 1982. Non l'ho vissuta da vicino, ma lei sì. Le mancano quei momenti? Ne parlavo con un amico qualche giorno fa. Ogni città del mondo era poco costosa, sporca, pericolosa e piena di strambi creativi. Tutte le città del mondo erano economiche, San Francisco era economica, New York, Londra, Sydney, Berlino. Le città erano mecche creative. Erano pericolose, oscure, spaventose ma piene di artisti. Musicisti, registi, tutti cercavano di fare qualcosa di meraviglioso. Mi manca questo. E mi spezza il cuore vedere ragazzi che non possono permettersi di vivere da nessuna parte. È triste che non possano permettersi di vivere in quelle città creative. È stato così eccitante, eri circondato da questo strano popolo creativo.