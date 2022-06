Ariete in concerto a Napoli, la scaletta

Ha cominciato il tour al Carroponte di Milano, e adesso è pronta per il pubblico di Napoli. Ariete , vero nome Arianna Del Ghiaccio, suonerà il 18 giugno al Suona Festival e proporrà sia i suoi primi successi che i brani dell'album Specchio.

Ariete a Napoli, la scaletta

approfondimento

Ariete pubblica l'album Specchio, il dizionario del Bedroom Pop

Ariete canterà e suonerà i brani del suo primo album in studio, Specchio, ma anche i suoi primi successi Spazio, 18 anni e L’Ultima Notte (certificato platino Fimi/Gfk). In attesa di scoprire quali brani proporrà a Napoli, possiamo farci un'idea della scaletta grazie alla sua esibizione al concerto del primo maggio di Roma, ma anche basandoci sui brani del suo primo album. A questa lista va molto probabilmente aggiunta Tutto (con te), la nuova canzone la cui uscita è prevista per domani, venerdì 17 giugno.