Maneskin, esce il 17 giugno "If I Can Dream" per il film "Elvis"

Il lavoro per Elvis , il biopic musicale di Baz Luhrmann nelle sale italiane dal 22 giugno, riempie di orgoglio i Maneskin che hanno annunciato sul loro profilo Instagram da oltre sei milioni di follower l'uscita per il 17 giugno de If I Can Dream , la cover del brano del Re del rock realizzata per la colonna sonora del film.

If I Can Dream, singolo e video, fuori il 17 giugno

approfondimento

Elvis, la clip del film con la canzone dei Måneskin

Damiano e la sua band sono entusiasti di come la loro musica stia facendo il giro del mondo e il coinvolgimento in Elvis, senza dubbio una delle produzioni più prestigiose e risonanti dell'anno, rappresenta il coronamento di due anni a dir poco magici.

Per i giovani rocker la realizzazione della nuova versione di If I Can Dream, presente nei titoli di coda del lungometraggio di Baz Luhrmann con protagonista il talentuoso Austin Butler, è un privilegio assoluto, come lo è stato girare il videoclip della cover a Graceland, a Memphis, nel Tennessee.

La band ha condiviso qualche scena del video della canzone che è inserita all'interno della soundtrack originale del film. La clip uscirà insieme al singolo, il 17 giugno. L'intera colonna sonora originale di Elvis uscirà invece il 24 giugno ed è già possibile fare il pre-order e il pre-save. I brani del film raggruppano alcuni dei più straordinari successi di Presley, un mix di canzoni che raccontano l'evoluzione dell'artista tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta.