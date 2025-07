Roberto Ciufoli: "Ho avuto un tumore al rene"

“Ho trascurato i campanelli di allarme”. In un’intervista al mensile Benessere Magazine, l’attore e comico Roberto Ciufoli, 65 anni, ex volto dal quartetto Premiata Ditta, ha rivelato di aver scoperto a marzo di avere un tumore al rene. Dopo aver percepito un dolore persistente, “soprattutto alla zona lombare e al fianco”, e aver avvistato “sangue nelle urine”, Ciufoli, che aveva a lungo rinviato la visita con l’urologo, ha infine svolto “controlli approfonditi, che non potevo più rimandare”. La diagnosi non si è fatta attendere: un calcolo al rene sinistro che, però, celava anche altro. “Dietro al calcolo, coperto da un grumo di sangue, si nascondeva un tumore in stadio avanzato, come ha rivelato la biopsia”, ha raccontato l’attore. Ha poi precisato che “fortunatamente, era circoscritto, senza metastasi”. Quando ha ricevuto la notizia, Ciufoli ha riflettuto sul fatto che “non mi ero mai posto il problema di potermi ammalare di tumore. Certo, ho parenti che hanno avuto un cancro, ma non avevo mai pensato potesse capitare a me. Nel momento in cui ti comunicano la malattia, la tua vita cambia: senti di avere un intruso nel tuo corpo, è una sensazione particolare”. Quindi “abbiamo optato per un intervento definitivo che eliminasse rene, uretere e linfonodi”. Ora, in ogni caso, “la sorveglianza è sempre alta”. Ora il comico, in onda con il programma Facci ridere insieme a Pino Insegno, sta affrontando una fase di recupero. “A volte accuso qualche dolore, ma pochi giorni dopo l’operazione ho ricominciato a lavorare, anche per avere uno stimolo psicologico a superare questa vicenda”. Nonostante le tempistiche di ripresa piuttosto lunghe, l’attore ha sempre conservato uno spirito positivo. “Mi ha aiutato molto il mio carattere. Io prendo di petto le avversità, non mi abbatto. La malattia deve faticare per fermarmi, non ha campo facile. E poi sentivo comunque una responsabilità nei confronti di familiari e amici, per i quali dovevo essere forte e sereno. E così, alla fine, ero davvero il meno preoccupato di tutti. Del resto, ho scelto di guardare la situazione in positivo: ho avuto sì un carcinoma maligno, ma non espresso in metastasi”.