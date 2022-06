È durante un’intervista con BBC Radio 2, dopo l’incredibile performance della band al Platinum Jubilee della Regina Elisabetta II che i Queen hanno annunciato l’uscita di un nuovo singolo. Arriverà il prossimo settembre con la voce di Freddie Mercury. Si tratta di un pezzo inedito degli anni ’80, registrato durante le sessioni di realizzazione dell’album, The Miracle Condividi

I Queen tornano sempre più protagonisti della scena musicale internazionale in un perfetto gioco tra passato e presente della celebre band londinese. Protagonisti assoluti del Platinum Party at the Palace, il magico concerto-evento a Buckingham Palace, per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II di Inghilterra, con l'incredibile voce di Adam Lambert a intonare i più famosi successi del gruppo accompagnato da Brian May e Roger Taylor, arriva ora dai due stessi membri fondatori la notizia di un nuovo singolo in arrivo. Si tratta di una canzone incisa dallo stesso Freddie Mercury negli anni '80 e rimasta per tutto questo tempo inedita. Vedrà la luce e l'ascolto del pubblico, il prossimo settembre.

I Queen hanno in programma il rilascio di un nuovo singolo con la voce di Mercury approfondimento Queen, Bohemian Rhapsody è un brano di interesse nazionale per gli USA È proprio dopo la meravigliosa performance che i Queen con Adam Lambert hanno regalato al pubblico londinese del Platinum Jubilee lo scorso sabato 4 giugno, che la band intervistata dalla speaker Zoe Ball di BBC Radio 2 ha rivelato la possibilità – ormai certa – di un nuovo singolo in arrivo con la voce di Freddie Mercury. “Abbiamo trovato un piccolo gioiello di Freddie, di cui ci eravamo un po' dimenticati” hanno raccontato ai microfoni dell’emittente radiofonica Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert, che hanno poi aggiunto con emozione, “É stato, è meraviglioso”. Secondo quanto riportato dai musicisti, la canzone apparterrebbe al periodo di incisione di The Miracle, lo storico album dei Queen uscito il 22 maggio del 1989, e se tutto dovesse essere pronto e confermato, dovrebbe uscire ufficialmente una volta finita l’estate, a settembre.

Alcune anticipazioni sulla nuova canzone dei Queen approfondimento Freddie Mercury, da Bohemian Rhapsody a Radio Ga Ga: le canzoni cult La nuova canzone dei Queen che uscirà a settembre, darà nuovamente ai fan della band la possibilità di ascoltare in cuffia la voce della leggenda del rock Freddie Mercury. Il fatto che sia stata estratta direttamente dal materiale inedito registrato durante le sessioni di The Miracle, fa presagire che sarà un assoluto successo in pieno stile Queen. Quello culminato con la pubblicazione, nel maggio del 1989, del 13esimo album in studio del gruppo, fu per l’appunto un periodo parecchio prolifico e sperimentale per il collettivo britannico. Fu infatti lo stesso Mercury che in un’intervista postuma alla release del disco, raccontò di aver registrato la bellezza di trenta canzoni che non tutte avevano trovato spazio nella tracklist del progetto discografico e musicale. A detta di May e Taylor, il nuovo singolo dei Queen è un pezzo toccante e appassionato, una sorta di punto di cucitura tra il passato e il presente dell’iconica band.