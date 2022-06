La ristampa targata 2022 del celebre inno “anarchico” dei Sex Pistols, God Save The Queen, raggiunge il primo posto delle classifiche musicali in UK durante il Platinum Jubilee, dopo la vetta negata con la pubblicazione del 1977, poiché considerata inneggiante contro il governo e la monarchia di allora Condividi

Messa la parola fine sui grandi festeggiamenti di Buckingham Palace dedicati al Giubileo di Platino di Elisabetta II di Inghilterra – da giovedì 2 a domenica 5 giugno 2022 – continuano i riconoscimenti per i 70 anni di regno della regina, con una sorpresa anche nelle classifiche musicali. Il celebre singolo God Save The Queen del gruppo punk-rock britannico dei Sex Pistols è ritornato in vetta alle classifiche inglesi, raggiungendo il primo posto nella giornata di sabato 4 giugno.

God Save The Queen, l’inno dei Sex Pistols torna tra i singoli più venduti e ascoltati approfondimento Sex Pistols, esce The Original Recordings (poi la serie TV di Boyle) Dopo essere stato protagonista di una ristampa in data venerdì 3 giugno 2022, il famosissimo inno anarchico dei Sex Pistols, dal titolo God Save The Queen (in un rimando voluto all’inno nazionale inglese) è balzato subito in cima alle classifiche di ascolto e vendita musicale britanniche, in concomitanza con i festeggiamenti del Platinum Jubilee della Regina Elisabetta II. Il motivo? Tentare di raggiungere il famigerato primo posto in classifica che gli fu negato con la pubblicazione ufficiale il 27 maggio del 1977, quando il singolo fu addirittura tolto dalle onde radio della BBC, per i testi e le immagini non propriamente a favore della monarchia britannica. Come quest’anno, anche allora la pubblicazione di God Save The Queen da parte dei Sex Pistols non fu del tutto casuale, ma programmata in concomitanza con i primi venticinque anni di regno della sovrana.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Approfondimenti Sex Pistols, la storia del gruppo punk rock britannico. FOTO Appena cinque anni di attività e un solo album registrato in studio. Nonostante ciò, il marchio lasciato da Johnny Rotten e compagni sulla storia del punk e della musica mondiale è rimasto indelebile. Non a caso verrà raccontato dal regista premio Oscar Danny Boyle in una miniserie. In attesa dei sei episodi, ripercorriamo le vicende del gruppo britannico. LA FOTOGALLERY I Sex Pistols vennero formati nel 1975 a Londra e segnarono una prima vera rottura con il rock 'n roll classico. Nonostante cinque anni appena di attività e un solo album all'attivo sono ancora oggi considerati una delle band più influenti della storia della musica e un faro per la prima ondata del punk Nel 1975, infatti, Malcolm McLaren, manager della band The Strand decise di cambiare nome in Sex Pistols e di licenziare l'allora bassista Del Noones. Anche il chitarrista Wally Nightingale lasciò il gruppo e alla formazione vennero aggiunti Glen Matlock e Johnny Rotten (pseudonimo di John Lydon). Questi due si unirono ai già presenti Steve Jones e Paul Cook dando vita a un esperimento musicale destinato a fare la storia



Nonostante non avesse un background da cantante, Johnny Rotten prese il posto di Steve Jones che passò alla chitarra. In un documentario prodotto dalla Bbc, McLaren spiegò che la scelta dello stesso Rotten come voce del gruppo fosse nata da un'incomprensione con Vivienne Westwood. Quest'ultima gli avrebbe infatti suggerito di far entrare nel gruppo "il ragazzo di nome John" come cantante. McLaren scelse Rotten, Vivienne intendeva John Simon Ritchie (poi divenuto famoso come Sid Vicious)