Il Pagante, svelate le date del tour estivo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Devastante? Non solo il titolo del loro ultimo disco uscito il 21 gennaio 2022, ma anche il ricco calendario di date che Il Pagante ha reso noto sabato 28 maggio sui social per l’annuncio del suo Summer Tour 2022. Dopo l’inaspettato addio di Federica Napoli, il collettivo de Il Pagante – ora formato dal duo milanese Brancar ed Eddy Veerus si prepara ad incontrare i fan della Penisola dal vivo in oltre 64 date tra dj-set nei migliori festival estivi italiani ed altri internazionali tra le spiagge croate, greche, spagnole e maltesi. Ecco tutti gli appuntamenti in programma per il Summer Tour 2022.