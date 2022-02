Il Pagante, annunciati 3 concerti per festeggiare 10 anni di carriera

È per festeggiare i primi 10 anni di carriera, dalla pubblicazione esatta del suo primo singolo nel 2012, Entro in pass, che il gruppo musicale de Il Pagante ha deciso di mettere in calendario tre concerti tutti da cantare e ballare. Le location? Londra , Milano e Roma per un mini tour che sarà di certo Devastante, parafrasando il titolo dell’ultimo album uscito lo scorso 21 gennaio 2022.

Tre concerti esclusivi per Il Pagante

Prima di partire con gli usuali dj set estivi ad animare le spiagge e la tintarella di tutti gli italiani, ecco quindi che Eddy Veerus, Federica Napoli e Roberta Branchini del celebre gruppo dance pop italiano Il Pagante, hanno scelto di fare un regalo esclusivo al proprio pubblico che li accompagna ormai da un decennio. I tre ragazzi porteranno tutta la loro musica e voglia di cantare, ballare e divertirsi a suon di hit, in tre location esclusive il prossimo aprile. In programma non solo in Italia, ma anche in una data europea al Colours Hoxton di Londra. Un’occasione a dir poco unica per ascoltare per la prima volta dal vivo i nuovi brani del disco Devastante, alla release lo scorso gennaio, insieme alle hit più conosciute di questi primi anni di carriera. Esordio fortunato per il terzetto milanese che ad oggi ha già guadagnato importanti riconoscimenti come 2 Doppio Disco di Platino, 7 Dischi di Platino e 11 d’Oro.

Ecco i 3 concerti de Il Pagante per festeggiare i 10 anni di carriera:

Mercoledì 6 aprile 2022 – Londra, Colours Hoxton

Sabato 9 aprile 2022 – Milano, Fabrique

Mercoledì 13 aprile 2022 – Roma, Spazio Novecento

I biglietti per assistere agli show de Il Pagante sono già disponibili al sito ufficiale del gruppo (si accede tramite profilo social ufficiale del terzetto milanese) oppure sui migliori circuiti di vendita ticket.

Il Pagante, il nuovo album si chiama Devastante

Un titolo abbastanza iconico, o per meglio dire Devastante, per il nuovo album de Il Pagante uscito in tutti i digital stores e nei negozi di dischi lo scorso 21 gennaio. Terzo progetto discografico in studio – dopo Entro in pass (2016) e Paninaro 2.0 (2018) – che ha visto Eddy Veerus, Federica Napoli e Roberta Branchini, cimentarsi in una ricca tracklist di ben 11 brani, tra attualità e il racconto ironico dei tipici modi di fare milanesi. Con loro, molti artisti ad accompagnarli nell’interpretazione dei brani a partire da Lorella Cuccarini in Un pacco per te, ma anche The Kolors, J-AX e Carl Brave, insieme a Vegas Jones e Chadia Rodriguez, Jake La Furia, Myss Keta e Greg Willen. Debuttato nella Top 10 della classifica ufficiale e disponibile in cd, vinile e digital, ecco la tracklist completa di Devastante, pubblicato per Believe Artist Services.