Super cafoni, il nuovo singolo di Ludwig, Il Pagante e Piotta

Il Pagante, ora nel suo Open Bar c'è anche il video

Il Pagane è reduce dal grande successo del tour a Roma, Londra e Milano in cui Federica Napoli ha salutato il pubblico in seguito alla decisione di concentrarsi su sé stessa, come raccontato dalla cantante su Instagram: “Il percorso con un terapista è un percorso tortuoso, dove spesso si cade e spesso ci si sente invincibili per poi ricadere. Si deve toccare il fondo per capire esattamente dov’è il problema. Sapete, io faccio sempre l’esempio di un terremoto, se la casa è instabile non ci costruisco sopra ma la abbatto per costruirla più solida. Ed è quello che ho fatto, ho buttato giù tutti i miei muri, per poi ricostruire la mia stabilità ed ho iniziato ad ammettere a me stessa che il mio lavoro mi creasse malessere. Non è stato semplice accettare la cosa, ve lo assicuro, è stato molto doloroso ma con pazienza ce l’ho fatta”.