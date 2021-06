Il Pagante, ora nel suo Open Bar c'è anche il video

approfondimento

Il Pagante apre il suo Open Bar e ci offre una colorata normalità

Ma non è veramente estate finché non esce il nuovo video de Il Pagante.

Il trio che nell’ultimo decennio ha accompagnato le nostre serate più belle si rinnova ancora e per l’occasione ci invita a una festa “OPEN BAR” per la fine del mondo. Eddy, Federica e Roberta, sono i proprietari di una lussuosa villa sul lago di Como, dove va in scena un party inondato di Gin Mare, che ricorda una sorta di “Grande Gatsby” in chiave moderna, condito dal colpo di fulmine del giardiniere che si innamorerà perdutamente di Brancar.



Con il passare degli anni, la costante maturazione artistica ha portato Il Pagante a una continua evoluzione, ma il filo conduttore resta forte più che mai: l’allegria, la "presa bene" e la voglia di “festa a tutti i costi” che ci trasmettono i ragazzi de Il Pagante non potrà essere scalfita neanche dalla fine del mondo.



“OPEN BAR” (licenza esclusiva Believe Artist Services) è il nuovo singolo de IL PAGANTE, il trio milanese che negli ultimi 10 anni ha raccontato una intera generazione, fotografando perfettamente vizi e virtù, sogni e manie. “OPEN BAR”, prodotta da ITACA (il team di Merk & Kremont) e disponibile in tutti gli store digitali e in radio, è l’ultimo di una lunga serie di successi che in 10 anni hanno regalato al progetto formato da Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus svariati dischi d’oro e di Platino sia per gli album (“Entro in Pass” del 2016 e “Paninaro 2.0” del 2018 sono stati certificati entrambi ORO) che per il singoli. Raccontare il PAGANTE per cercare di far comprendere a chi non li conosce il loro valore e significato può sembrare una sfida ma basta leggere i titoli dei loro successi per capire che davanti a noi non ci sono solo 3 milanesi ma un vero e proprio team di creativi e comunicatori che hanno scelto la via dell’ironia (e dell’autoironia) e della musica per raccontare la loro generazione.



IL PAGANTE sono oggi Roberta Branchini (Ambassador per Milanocortina 2026), Federica Napoli (ambasciatrice del body positive) e Eddy Veerus (autore dell’inno “Noi siamo l’Inter” prodotto da Merk & kremont).