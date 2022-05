Blanco in concerto a Brescia: la scaletta

Si sta per chiudere la prima parte del tour 2022 di Blanco. Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo (in coppia con Mahmood) si esibirà questa sera, venerdì 27 maggio, e domani, sabato 28 maggio, nella sua Brescia

È un periodo d’oro dentro e fuori la musica per Riccardo Fabbriconi alias Blanco . Il cantante classe 2003, dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood interpretando Brividi, dallo scorso 3 aprile ha iniziato il suo tour nella città di Padova , con la prima parte di questi concerti che si concluderà sabato 28 maggio a Brescia . Oltre alle soddisfazioni dal punto di vista artistico, il cantante è reduce anche da un’altra gioia extra legata alla “sua” Roma , vincitrice il 25 maggio della UEFA Conference League. Ma le emozioni, per Blanco, sono appena iniziate.

Blanco torna nella sua Brescia: la scaletta del concerto

approfondimento

Blanco è nato a Brescia da padre romano (da qui la passione per la Roma) e da madre lombarda. Venerdì 27 e sabato 28 maggio, proprio la sua città sarà la location dei prossimi due concerti, all’interno del Gran Teatro Morato, sold out per l’occasione. Due serate che si preannunciano emozionanti per il cantante, pronto a esibirsi nella città che gli ha dato i natali. La scaletta prevede 20 canzoni, tra cui ovviamente Brividi prevista in chiusura, poco prima del gran finale con Notti in bianco. Di seguito, ecco la scaletta completa: