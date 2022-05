"Grazie alla ragazza che mette la mano sulle parti intime di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo", ha scritto in maniera critica l'utente del social network a cui si deve la condivisione della clip. Potete guardare il video delle molestie condiviso su TikTok da Rebecca Simonit (nome dell'account: Rebysimonit) in fondo a questo articolo.

Per questo motivo la sua esibizione è stata quella che ha chiuso l’evento di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano, tenutosi sabato 21 maggio.

Le parole di alcuni utenti di TikTok



approfondimento

Eurovision 2022, Blanco e Mahmood: "Non conta vincere ma fare bene"

“Il problema è quando succede il contrario, perché se i posti fossero invertiti Blanco finirebbe assolutamente sotto processo e ‘cancellato’ dal web”, nota l’utente di TikTok il cui nome dell’account è "Superflash over".

Molti tagliano corto, dicendo che probabilmente il cantante non se ne sarà nemmeno accorto. “Che lui se ne sia reso conto o no, lei non si doveva proprio permettere”, sottolinea invece l’utente 23marti1. E Ludo scrive: “Se Blanco fosse stato una ragazza a quest’ora sarebbe iniziato un processo”.



Un altro utente di TikTok, Stefano Rosi (il cui account si chiama yagboy) offre un video in cui tratta la questione, titolando con “Blanco palpeggiato: goliardia o molestia?”.

“L’opinione pubblica non si è molto indignata”, nota Rosi nel suo contributo. “Se ad allungare la mano fosse stato una donna e se al posto di Blanco ci fosse stata una cantante donna, sono certo che l'indignazione e la condanna sarebbero state molto più forti”, conclude.



Di seguito potete guardare il video con le molestie condiviso su TikTok.