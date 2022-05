Modà in concerto a Roma: la scaletta

Penultimo concerto per il Buona Fortuna – Il Tour dei Modà, dedicato agli inediti dell’ultimo (e doppio) disco Buona Fortuna e a vecchi e nuovi successi della band milanese. Ecco i brani in scaletta per il concerto di oggi, giovedì 26 maggio, al Palazzo dello Sport di Roma

Come ormai numerosi colleghi di settore - tra cantanti, band, musicisti e producer – stanno facendo in queste ultime settimane di aprile e maggio, con il gradito ritorno alla musica live, dopo il lungo stop imposto dalla permanenza della pandemia, anche il gruppo milanese dei Modà si sta esibendo in un ricco tour nei migliori palazzetti del Belpaese con numerosi appuntamenti già sold-out. Questa sera, giovedì 26 maggio , tocca al penultimo concerto del Buona Fortuna – Il Tour che andrà in scena dal Palazzo dello Sport di Roma , come recupero della data del 20 marzo 2020, poi rimandata al 12 dicembre della stessa annata e ancora al 19 ottobre 2021, prima dell’ultimo rinvio in programma per oggi. Ecco la scaletta della serata.

Il Buona Fortuna Tour dei Modà arriva anche a Roma

approfondimento

Modà, le canzoni più belle

Iniziato ufficialmente lo scorso 2 maggio, con una meravigliosa data “tutto esaurito” al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, il Buona Fortuna – Il Tour dei Modà, si avvicina ad oggi sempre più alla sua conclusione. In scena questa sera, direttamente dal Palazzo dello Sport di Roma, la penultima data in compagnia di Francesco ‘Kekko’ Silvestre e i suoi Modà, simbolo non solo di un ritorno alla dimensione live che la band milanese più di tutte ama, ma anche della presentazione – per la prima volta davanti a una ricca platea di ascoltatori in presenza – dei brani contenuti nel doppio EP della band e ultimo in ordine cronologico di uscita, dal titolo Buona Fortuna (Parte Prima) e Buona Fortuna (Parte Seconda). Nella lunga scaletta del concerto romano dei Modà, ci sarà però spazio anche per i successi intramontabili del gruppo come Tappeto di fragole, Gioia e Come un pittore.