Modà, esce il 22 aprile Buona Fortuna - Parte seconda

In attesa della partenza del Buona Fortuna – Il Tour, i Modà hanno scelto di pubblicare un nuovo disco. Buona Fortuna - Parte seconda arriva il prossimo 22 aprile ed è il continuo del progetto iniziato lo scorso novembre con la pubblicazione delle prime sei canzoni Condividi

È con un emblematico carosello di immagini su Instagram a raffigurare il giro fortunato di una slot che i Modà hanno annunciato l’arrivo della seconda parte del loro EP Buona Fortuna, nei negozi di dischi e in digitale a partire dal prossimo venerdì 22 aprile. Sei tracce nuove di zecca che si vanno così ad aggiungere ai successi di Buona Fortuna – Parte prima, alla release lo scorso 12 novembre. Buona Fortuna – Parte seconda è quel regalo che Kekko Silvestre & Co. scelgono di fare ai fan prima dell’attesissima partenza del tour che li porterà dal 2 maggio in tutti i migliori palazzetti della Penisola.

Buona Fortuna – Parte seconda è il nuovo EP dei Modà approfondimento Modà, annunciata l'uscita dell'album Buona Fortuna - Parte Prima Si chiama Buona Fortuna – Parte seconda, il nuovo EP dei Modà in uscita il 22 aprile, a continuazione del progetto iniziato lo scorso novembre con la pubblicazione della prima parte. Il disco, che sarà nuovamente prodotto da Friends & Partners sotto licenza esclusiva di Believe Artist Services, conterrà proprio come il precedente, ben 6 tracce inedite tra cui il singolo In tutto l’universo, pubblicato dalla band milanese lo scorso 14 febbraio, proprio nel giorno di San Valentino dove, anche in un videoclip ufficiale alla release su YouTube, Kekko Silvestre si mostra più elegante che mai in una canzone che è una dedica d’amore alla moglie dopo oltre 20 anni insieme. “Romantici, il viaggio meraviglioso di Buona Fortuna continua” hanno scritto i Modà su Instagram per annunciare ai follower l’arrivo del nuovo EP già disponibile da alcune ore al pre-save per i canali digitali e pre-order per quelli fisici dove, ad un prezzo speciale è possibile pre-ordinare anche la box con CD e t-shirt del tour. Ecco la tracklist di Buona Fortuna – Parte seconda il nuovo mini-disco dei Modà alla release il 22 aprile: Non ti somiglio In tutto l’universo Amore scolastico Oh oh oh Tirami l’amore in faccia Pensando a te



I Modà presto in tour nei palazzetti italiani Nell’annunciare l’arrivo di Buona Fortuna – Parte seconda, i Modà hanno colto l’occasione per ricordare ai fan della tournée italiana presto in partenza nei migliori palazzetti dello Stivale. “E, come sapete, non mancheranno i momenti per festeggiare insieme: a partire dal 2 maggio, vi aspettiamo per il tanto atteso tour nei palazzetti, che prenderà il nome di BUONA FORTUNA - IL TOUR! Noi non vediamo l'ora, e voi?”. Nuovo EP che sarà quindi anche l’occasione per infoltire la scaletta di brani che Kekko Silvestre e la sua band suoneranno dal vivo dopo il lungo stop ai concerti causato dalla pandemia. Ecco il calendario completo de Buona Fortuna – Il Tour dei Modà: Lunedì 2 maggio 2022 – Milano, Mediolanum Forum di Assago

Martedì 3 maggio 2022 – Milano, Mediolanum Forum di Assago

Lunedì 9 maggio 2022 – Verona, Arena di Verona

Venerdì 13 maggio 2022 – Catania, Palacatania

Sabato 14 maggio 2022 – Catania, Palacatania

Martedì 17 maggio 2022 – Reggio Calabria, Palasport

Venerdì 20 maggio 2022 – Bari, Palaflorio

Sabato 21 maggio 2022 – Bari, Palaflorio

Giovedì 26 maggio 2022 – Roma, Palazzo dello Sport

Sabato 28 maggio 2022 – Eboli (SA), Pala Sele