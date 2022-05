Gazzelle in concerto a Bologna, la scaletta

Il cantautore romano questa sera, mercoledì 18 maggio, sarà all’Unipol Arena, dove riproporrà alcuni dei suoi successi e qualche brano del suo ultimo album Ok Condividi

Gazzelle, 18 dischi di platino e 16 dischi d’oro, continua il suo tour in giro per l'Italia con la tappa di Bologna. Dopo la data zero a Mantova e il concerto a Milano, il cantautore romano questa sera, mercoledì 18 maggio sarà all’Unipol Arena. Vediamo quali saranno i brani che porterà sul palco.

Gazzelle a Bologna, la scaletta approfondimento X Factor 2021, Gazzelle presenta il singolo "Fottuta Canzone" A gennaio 2021 è uscito l'ultimo album Ok, il terzo lavoro discografico di Gazzelle, che contiene diversi brani come Destri (che in 3 settimane ha raggiunto 7 milioni di ascolti su Spotify) Lacri-ma, Scusa, e Belva. Nella tappa di Bologna, il cantautore romano riproporrà anche altri suoi successi del passato come Non sei tu, Nmrpm e Quella te. Ecco la scaletta del concerto: Scintille Meglio così Sbatti Nmrpm Nero Smpp Settembre Sayonara Greta Zucchero filato Sopra Coprimi le spalle Una canzone che non so Punk Non sei tu Scintille Tutta la vita Destri Fottuta canzone Scusa Quella te Lacri-ma 7 Ora che ti guardo bene Coltellata

Gazzelle a Bologna, il concerto per strada approfondimento Gazzelle, "OK" è il nuovo album: tracklist Gazzelle si esibirà all' Unipol Arena, ma solo pochi giorni fa aveva deciso di dare ai suoi fan un’anticipazione dello show fermandosi proprio nel capoluogo per un concerto improvvisato in strada. Lo aveva annunciato poche ore prima sul suo profilo Instagram: “Sono in viaggio e ho deciso che mi fermerò a Bologna: canterò per strada qualche canzone gratis”. E così ha fatto: l'artista si è fermato in via Indipendenza e, accompagnandosi con la chitarra, ha cantato alcuni brani. Per la gioia dei tantissimi che lo hanno immediatamente riconosciuto e circondato. Gazzelle, il tour “Voglio divertirmi, voglio lasciarmi andare, ritrovare insieme ai fan un minimo di normalità” aveva detto a Repubblica Gazzelle dopo il Concerto del Primo Maggio. “Ho ancora negli occhi i concerti della scorsa estate. Le mascherine, le restrizioni. Ora ritorniamo a cantare insieme". Di seguito tutte le date del tour di Gazzelle, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. I biglietti dei concerti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. 18.05.2022 – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena

21.05.2022 – Firenze – Nelson Mandela Forum

24.05.2022 – Napoli – PalaPartenope

25.05.2022 – Bari – PalaFlorio

30.05.2022 – Roma – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

05.06.2022 – Torino – Pala Alpitour

17.07.2022 – Milano – Milano Summer Festival

22.07.2022 – Roma – Rock in Roma

24.07.2022 – Taormina (ME) – Teatro Antico – NUOVA DATA