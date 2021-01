Gazzelle, "OK" è il nuovo album: data di uscita e tracklist

Tutto pronto per il nuovo album del cantautore dopo il grande successo dei singoli “Destri”, “Scusa” e “Lacri-ma”. Il cantautore ha annunciato sui social titolo, data di uscita e tracklist del disco Condividi:

Con un post sui social Gazzelle ha annunciato l’uscita del nuovo album. Il titolo è “Ok” e sarà disponibile dal 12 febbraio. Composto da undici tracce, comprenderà anche i singoli “Destri”, “Scusa”, “Lacrima” e il nuovo brano “Belva”, previsto per il 29 gennaio. Nel post pubblicato sui social il cantautore ha anche scelto una foto per annunciare la tracklist dell’album “Ok”. Presente una collaborazione che ha subito attirato le attenzioni dei fan, quella con il produttore tha Supreme, reduce dal grande successo del suo album di debutto, tra i più venduti del 2020. I due hanno dato vita al brano “Coltellata”, nona traccia del disco “Ok”.

La tracklist di “Ok”, il nuovo album di Gazzelle approfondimento Gazzelle, il nuovo singolo "Belva" dal 29 gennaio A oltre due anni di distanza dal grande successo di “Punk”, Gazzelle (le canzoni più famose) si presenta quindi con un attesissimo album dopo l’ottimo riscontro ottenuto da “Destri” e dagli altri due singoli pubblicati negli ultimi mesi. Dopo aver conquistato il disco di platino con il precedente album, il cantautore si era ripresentato con “Destri”, canzone subito in grado di conquistare il primo posto in classifica e certificata disco di platino per oltre 70 mila copie vendute. Questa la tracklist ufficiale di “Ok”, il nuovo album di Gazzelle: Blu Destri GBTR Però Lacrima Ok 7 Belva Coltellata (feat. tha Supreme) Scusa Un po’ come noi Dopo l’uscita di “Destri”, Gazzelle ha pubblicato a stretto giro i singoli “Lacri-ma” e “Scusa”, mentre da qualche settimana ha annunciato il quarto singolo “Belva”, previsto per il 29 gennaio due settimane prima della pubblicazione dell’album “Ok”. Sono oltre 29 milioni di stream ottenuti da “Destri” su Spotify, mentre “Scusa” ha da poco superato quota 5 milioni. Il successo di Gazzelle è ancora più travolgente se si pensa che sulla piattaforma streaming sono oltre 1 milione e 800 mila gli ascoltatori mensili.