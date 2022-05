James Bay annuncia il nuovo album Leap

Dopo l’uscita dei singoli Give Me the Reason e One Life, James Bay ha annunciato l’arrivo del nuovo album Leap.

Paolo Nutini, il nuovo album è Last Night In The Bittersweet

James Bay ha aggiunto: “Spero vi piaccia tanto quanto a me. Non vedo l’ora di cantare queste canzoni con voi”.

approfondimento

Mannarino, tre concerti a Firenze per raccontare il nuovo album V

Nel corso degli anni James Bay, classe 1990, ha scalato le classifiche con numerosi brani, tra i più amati Let It Go e Hold Back the River.