Mannarino, tre concerti a Firenze per raccontare il nuovo album V

Prosegue il Mannarino Live 2022 tour del noto cantautore romano Alessandro Mannarino che presto raggiungerà Firenze per ben 3 date in programma alla Tuscany Hall. L’artista presenterà per la prima volta al pubblico, tutti gli inediti di V, il disco uscito lo scorso settembre

Cresce sempre di più il numero di artisti italiani e non che, in questa primavera ormai inoltrata, torna ad inondare i palchi di numerosi palazzetti, teatri e festival con la propria musica. Tra loro anche Mannarino . Il cantautore romano al secolo Alessandro Mannarino, si prepara al prosieguo del suo ricco tour iniziato lo scorso 27 aprile, con ben tre date in programma alla Tuscany Hall di Firenze , dove suonerà per la prima volta dal vivo gli inediti e la storia del suo nuovo album V , uscito il 16 settembre 2021.

Mannarino in concerto alla Tuscany Hall di Firenze

In mezzo al ricco calendario in programma per il Mannarino Live 2022, anche tre date a Firenze che il noto cantautore romano, voce di Cantaré, terrà alla Tuscany Hall il prossimo 12, 30 e 31 maggio. Un’occasione unica ed irripetibile, non solo per immergersi nella musica di uno tra gli artisti moderni più originali, capace di unire i ritmi più tribali a quello dell’elettronica, ma anche di ascoltare (e cantare) per la prima volta dal vivo, gli inediti del suo ultimo album V, uscito nel 2021, ma mai presentato al pubblico in questa veste, a causa degli eventi live annullati per la pandemia. “Non sapevo quello che avrei provato sul palco e invece è più bello di prima”, ha raccontato Alessandro Mannarino alla stampa dopo il fortunato esordio del suo spettacolo musicale lo scorso 27 aprile a Milano. “Ho visto tanti spettacoli, penso ai due anni trascorsi in studio, al tempo passato a pensare a questo spettacolo, poi vengo sul palco e vedo le vostre facce e mi sento ripagato di tutto”. Ecco le 3 date di Mannarino in programma a Firenze:

Giovedì 12 maggio 2022 – Firenze, Tuscany Hall

Lunedì 30 maggio 2022 – Firenze, Tuscany Hall

Martedì 31 maggio 2022 – Firenze, Tuscany Hall

Come raccontato dallo stesso artista e dall’entourage di organizzatori di Vivo Concerti, i biglietti già acquistati per le date rimandate a causa della pandemia, restano validi per i nuovi appuntamenti. Per l’acquisto di nuovi ticket di ingresso consultare invece i punti vendita online e fisici autorizzati sul territorio di BitConcerti e TicketOne.