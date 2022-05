Malike Ayane, annunciate le date del tour estivo

Svelate le prima tappe del tour che vedrà Malika Ayane impegnata in concerto nei prossimi mesi. La cantante , classe 1984 , ha annunciato le date in un post sul profilo Instagram che vanta più di 200.000 follower.

Malika Ayane, le date

Tutto pronto per l’inizio del Summer Tour, la serie di concerti con cui l’artista porterà le sua inconfondibile voce e i suoi brani straordinari in giro per l’Italia. La tournée prenderà avvio a Viareggio il 2 giugno per poi toccare numerose altre città.

Malika Ayane ha scritto su Instagram: “Ciao, ripartiamo.

qui le prime date. Sono felice”.