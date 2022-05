Jimi Hendrix, 55 anni fa il disco di debutto "Are You Experienced"

Il 12 maggio 1967 usciva nel Regno Unito uno degli album più rivoluzionari della storia del rock e della musica, il primo della band formata dal chitarrista di Seattle, Mitch Mitchell e Noel Redding, The Jimi Hendrix Experience. Un lavoro realizzato a Londra nel giro di pochi mesi, che scalò le classifiche inglesi fino a raggiungere i Beatles per poi sfondare anche negli Stati Uniti Condividi

Tutto inizia con un viaggio a Londra, dove un giovanissimo chitarrista di Seattle diventa protagonista di un debutto discografico che rivoluziona la storia del rock. È il 12 maggio 1967, 55 anni fa, e nel Regno Unito esce Are You Experienced, primo album della band formata da Jimi Hendrix, Mitch Mitchell e Noel Redding: The Jimi Hendrix Experience. Universalmente riconosciuto come uno dei dischi più importanti e rivoluzionari della storia della musica, nel 2020 la rivista Rolling Stone lo ha inserito al 30° posto della classifica dei 500 Greatest Albums of All Time.

Nel 1966 Jimi Hendrix, durante un'esibizione al Cheetah Club di New York, conosce Linda Keith - al tempo fidanzata di Keith Richards - che a sua volta lo presenta prima al manager dei Rolling Stones e poi all'uomo che lo porterà nel Regno Unito: il bassista degli Animals, Chas Chandler. Chandler capisce subito di avere davanti un talento straordinario, e dopo alcune audizioni i due decidono di formare un power-trio reclutando Noel Redding, al basso, e il batterista Mitch Mitchell. È nata The Jimi Hendrix Experience. Nel Regno Unito le potenzialità di Hendrix finalmente sono sotto gli occhi di tutti, il suo rock è qualcosa di mai sentito prima e inimitabile, e il chitarrista in pochi giorni conosce i Beatles, i Rolling Stones e suona insieme a Eric Clapton, mentre gli Who provano a convincerlo a lavorare con la loro casa discografica.

Fra l'arrivo di Hendrix a Londra e la pubblicazione di Are You Experienced passano solo 9 mesi. Il primo singolo rilasciato dal gruppo, nel 1966, è Hey Joe/Stone Free: esce mentre la band lavora al disco, che rimane in produzione dal 26 ottobre del 1966 al 3 aprile del 1967, per poi essere pubblicato il 12 maggio con l'etichetta Track Records. L'album è prodotto da Chas Chandler e registrato molto rapidamente fra i De Lane Lea Studios, i CBS Studios e gli Olympic Studios. Il disco è un successo e vola in seconda posizione nelle classifiche di vendita in Inghilterra, preceduto solo da Sgt. Pepper dei The Beatles. Non passa molto tempo prima che il successo riattraversi l'oceano in senso opposto e arrivi negli Stati Uniti, specialmente dopo l'esibizione del gruppo al Monterey Pop Festival dove Jimi Hendrix brucia la sua Fender Stratocaster. La Reprise Records decide di pubblicare l'album e acquisisce il materiale originale remixandolo in formato stereo, cambiando l'ordine delle tracce e inserendo i singoli che nel disco originale non erano presenti (Hey Joe, Purple Haze e The Wind Cries Mary): Are You Experienced esce negli Usa il 23 agosto 1967.

La copertina originale, usata dalla Polydor Records anche per la pubblicazione in Italia, Germania e Spagna con l'aggiunta del nome di Hendrix sopra il titolo, è una foto del gruppo scattata da Bruce Fleming. In Francia invece la Barclay Records sceglie come copertina un'immagine di Hendrix mentre si esibisce in uno show televisivo. Molto diversa la versione americana e canadese: l'immagine usata è del fotografo Karl Ferris, modificata e deformata con una grafica psichedelica e colori accesi. In Sudafrica, dove vige ancora l'apartheid, l'album ha una copertina solo con il nome del gruppo e il titolo del disco, senza nessuna foto di Hendrix o degli altri componenti della band.

Tracce

Versione UK Lato A Foxy Lady - 3:19

Manic Depression - 3:42

Red House - 3:42

Can You See Me - 2:33

Love or Confusion - 3:11

I Don't Live Today - 3:55 Lato B May This Be Love - 3:11

Fire - 2:43

Third Stone from the Sun - 6:44

Remember – 2:48

Are You Experienced? - 4:14 Versione USA Lato A Purple Haze - 2:51

Manic Depression - 3:42

Hey Joe (Billy Roberts) – 3:30

Love or Confusion - 3:11

May This Be Love - 3:11

I Don't Live Today - 3:55 Lato B The Wind Cries Mary - 3:20

Fire - 2:43

Third Stone from the Sun - 6:44

Foxy Lady - 3:19

Are You Experienced? - 4:16